Дети бойцов бригады им. Ивана Богуна вернулись с 8-дневного отдыха в Карпатах. ФОТОРЕПОРТАЖ

79 детей военнослужащих 1-й отдельной бригады Сил ТрО ВС Украины имени Ивана Богуна вернулись из поездки в Карпаты, где они провели 8 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил ТрО ВСУ.

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Как отмечается, среди них - дети действующих военнослужащих, павших Героев и воинов, которые сегодня считаются пропавшими без вести.







Для многих эта поездка стала первой самостоятельной поездкой. Без родителей. С волнением, переживаниями, десятками вопросов и сомнений. И не только у детей - у их родных тоже.

"В течение восьми дней дети отдыхали среди живописных Карпат, путешествовали, посещали интересные экскурсии, находили новых друзей, участвовали в мероприятиях и проходили программу психоэмоционального восстановления. Их ждали встречи и выступления известных украинских артистов, искренние разговоры, новые открытия и множество ярких эмоций. Эти восемь дней стали для них временем, когда можно было хотя бы ненадолго забыть о воздушных тревогах, потерях и постоянном напряжении, почувствовать себя просто детьми и вернуться домой с теплыми воспоминаниями, новыми друзьями и улыбками", - говорится в сообщении.

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Эта поездка стала возможной благодаря ежедневной работе службы социального сопровождения бригады. Ее представители постоянно находятся на связи с семьями военнослужащих, поддерживают, помогают и шаг за шагом завоевывают доверие.

"Искренне благодарим благотворительную организацию "После службы", общественную организацию "Милосердие и здоровье" и компанию "Украинская бронетехника" за реализацию проекта "Лето без войны", который уже четвертый год дарит детям военных возможность отдохнуть, восстановить силы и просто побыть детьми.

Отдельная благодарность всем, кто ежедневно работает над тем, чтобы поддержка наших военных не заканчивалась на передовой, а продолжалась рядом с их семьями", — отмечают в Силах ТРО.

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