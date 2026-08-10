Діти бійців бригади ім. Івана Богуна повернулися з 8-денного відпочинку в Карпатах. ФОТОрепортаж

79 дітей військовослужбовців 1 окремої бригади Сил ТрО ЗС України імені Івана Богуна повернулися з поїздки в Карпати, де вони провели 8 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил ТрО ЗСУ.

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Як зазначається, серед них - діти чинних військовослужбовців, полеглих Героїв та воїнів, які сьогодні вважаються зниклими безвісти.







Для багатьох ця подорож стала першою самостійною поїздкою. Без батьків. З хвилюванням, переживаннями, десятками запитань і сумнівів. І не лише у дітей - у їхніх рідних також.

"Протягом восьми днів діти відпочивали серед мальовничих Карпат, подорожували, відвідували цікаві екскурсії, знаходили нових друзів, брали участь в активностях і проходили програму психоемоційного відновлення. На них чекали зустрічі та виступи відомих українських артистів, щирі розмови, нові відкриття та безліч яскравих емоцій. Ці вісім днів стали для них часом, коли можна було хоча б ненадовго забути про повітряні тривоги, втрати й постійну напругу, відчути себе просто дітьми та повернутися додому з теплими спогадами, новими друзями й усмішками", - йдеться у повідомленні.

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Ця поїздка стала можливою завдяки щоденній роботі служби соціального супроводу бригади. Її представники постійно на зв’язку з родинами військовослужбовців, підтримують, допомагають і крок за кроком вибудовують довіру.

"Щиро дякуємо благодійній організації "Після Служби", громадській організації "Милосердя та здоров'я" та компанії "Українська бронетехніка" за реалізацію проєкту "Літо без війни", який уже четвертий рік дарує дітям військових можливість відпочити, відновитися та просто побути дітьми.

Окрема подяка всім, хто щодня працює над тим, щоб підтримка наших військових не завершувалася на передовій, а продовжувалася поруч із їхніми родинами", - наголошують у Силах ТРО.

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