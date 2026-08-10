"Нова пошта" предупредила о возможных задержках доставки из-за российских ударов по сортировочным центрам. ФОТО

"Нова пошта" предупредила клиентов о возможных задержках с доставкой посылок из-за последствий российских атак на логистическую инфраструктуру компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба "Нової пошти" сообщила в Threads, отвечая на обращение одного из клиентов.

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Пользователь пожаловался, что его отправление "катают туда-сюда по стране". В ответ компания подтвердила, что отдельные посылки действительно могут доставляться с задержкой.

"Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке", - сказали в "Новій пошті".

В компании также извинились перед клиентами за возможные неудобства и поблагодарили их за понимание.

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