"Нова пошта" предупредила о возможных задержках доставки из-за российских ударов по сортировочным центрам. ФОТО
"Нова пошта" предупредила клиентов о возможных задержках с доставкой посылок из-за последствий российских атак на логистическую инфраструктуру компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба "Нової пошти" сообщила в Threads, отвечая на обращение одного из клиентов.
Пользователь пожаловался, что его отправление "катают туда-сюда по стране". В ответ компания подтвердила, что отдельные посылки действительно могут доставляться с задержкой.
"Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке", - сказали в "Новій пошті".
В компании также извинились перед клиентами за возможные неудобства и поблагодарили их за понимание.
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