"Нова пошта" попередила про можливі затримки доставки через російські удари по сортувальних центрах. ФОТО
"Нова пошта" попередила клієнтів про можливі затримки з доставкою посилок через наслідки російських атак на логістичну інфраструктуру компанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба "Нової пошти" повідомила у Threads, відповідаючи на звернення одного з клієнтів.
Користувач поскаржився, що його відправлення "катають туди-сюди по країні". У відповідь компанія підтвердила, що окремі посилки справді можуть доставлятися із затримкою.
"Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці", – пояснили в "Новій пошті".
У компанії також перепросили клієнтів за можливі незручності та подякували їм за розуміння.
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