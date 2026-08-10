"Нова пошта" попередила про можливі затримки доставки через російські удари по сортувальних центрах. ФОТО

"Нова пошта" попередила клієнтів про можливі затримки з доставкою посилок через наслідки російських атак на логістичну інфраструктуру компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба "Нової пошти" повідомила у Threads, відповідаючи на звернення одного з клієнтів.

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Користувач поскаржився, що його відправлення "катають туди-сюди по країні". У відповідь компанія підтвердила, що окремі посилки справді можуть доставлятися із затримкою.

"Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці", – пояснили в "Новій пошті".

У компанії також перепросили клієнтів за можливі незручності та подякували їм за розуміння.

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