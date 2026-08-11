В Новосибирске жителям приказали не выходить на улицу и не открывать окна из-за визита Путина. ФОТО
В Новосибирске накануне визита Владимира Путина ввели ряд ограничений для местных жителей. Гражданам рекомендовали не выходить на улицу во время проезда президентского кортежа, не подходить к окнам и не пользоваться электронными и оптическими устройствами.
Местных жителей призвали "воздержаться" от выхода на улицу во время проезда кортежа Путина, сообщает Цензор.НЕТ.
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Кроме того, гражданам рекомендовали не подходить к окнам и не пользоваться электронными и оптическими устройствами.
Аналогичные указания получили и студенты Новосибирского государственного университета, которые оставались в общежитиях.
На территории кампуса ограничили свободное передвижение, а возле новых зданий учебно-научного центра университета установили заграждения, которые обычно используют во время массовых мероприятий.
Также в значительной части Академгородка и на центральных улицах города ограничили прокат электросамокатов.
Путин прибыл в Новосибирск в ночь на 11 августа
По информации местных источников, правоохранителей начали расставлять вдоль маршрута президентского кортежа еще с вечера понедельника - примерно через каждые 50 метров.
На улице Большевицкой, соединяющей центр города с Академгородком, было замечено значительное количество сотрудников Госавтоинспекции.
В то же время перед приездом президента в городе в спешке проводили благоустройство улиц: перекладывали асфальт, ремонтировали тротуары и фасады зданий, а также укладывали газоны.
В ходе визита российский президент должен посетить "Сибирский кольцевой источник фотонов" в наукограде Кольцово, а также студенческий кампус в Академгородке.
В последний раз Путин посещал Новосибирск в 2018 году.
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