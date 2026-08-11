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В Новосибирске жителям приказали не выходить на улицу и не открывать окна из-за визита Путина. ФОТО

В Новосибирске накануне визита Владимира Путина ввели ряд ограничений для местных жителей. Гражданам рекомендовали не выходить на улицу во время проезда президентского кортежа, не подходить к окнам и не пользоваться электронными и оптическими устройствами.

Местных жителей призвали "воздержаться" от выхода на улицу во время проезда кортежа Путина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кроме того, гражданам рекомендовали не подходить к окнам и не пользоваться электронными и оптическими устройствами.

Аналогичные указания получили и студенты Новосибирского государственного университета, которые оставались в общежитиях.

На территории кампуса ограничили свободное передвижение, а возле новых зданий учебно-научного центра университета установили заграждения, которые обычно используют во время массовых мероприятий.

Также в значительной части Академгородка и на центральных улицах города ограничили прокат электросамокатов.

В Новосибирске жителям приказали не выходить на улицу

Путин прибыл в Новосибирск в ночь на 11 августа

По информации местных источников, правоохранителей начали расставлять вдоль маршрута президентского кортежа еще с вечера понедельника - примерно через каждые 50 метров.

На улице Большевицкой, соединяющей центр города с Академгородком, было замечено значительное количество сотрудников Госавтоинспекции.

В то же время перед приездом президента в городе в спешке проводили благоустройство улиц: перекладывали асфальт, ремонтировали тротуары и фасады зданий, а также укладывали газоны.

В ходе визита российский президент должен посетить "Сибирский кольцевой источник фотонов" в наукограде Кольцово, а также студенческий кампус в Академгородке.

В последний раз Путин посещал Новосибирск в 2018 году.

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Автор: 

путин владимир (21797) россия (89145)
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Топ комментарии
+5
даже вікна не можна відчиняти щоб ніхто не відчув як він смердить?
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11.08.2026 11:56 Ответить
+4
Може хтось догадається з горища шмальнути по вилупку
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11.08.2026 11:52 Ответить
+3
Новосибірськ суворого режиму, *****.
Пуйло вже не бажає цілувати новосибірських хлопчиків в животи?
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11.08.2026 11:57 Ответить

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