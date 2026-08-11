У Новосибірську жителям наказали не виходити на вулицю та не відчиняти вікна через візит Путіна. ФОТО
У Новосибірську напередодні візиту Володимира Путіна запровадили низку обмежень для місцевих жителів. Громадянам рекомендували не виходити на вулицю під час проїзду президентського кортежу, не підходити до вікон та не користуватися електронними й оптичними пристроями.
Місцевих жителів закликали "утриматися" від виходу на вулицю під час пересування кортежу Путіна, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Крім того, громадянам рекомендували не підходити до вікон і не користуватися електронними та оптичними пристроями.
Подібні вказівки отримали й студенти Новосибірського державного університету, які залишалися в гуртожитках.
На території кампусу обмежили вільне пересування, а біля нових будівель навчально-наукового центру університету встановили загородження, які зазвичай використовують під час масових заходів.
Також у значній частині Академмістечка та на центральних вулицях міста обмежили оренду електросамокатів.
Путін прибув до Новосибірська в ніч на 11 серпня
За інформацією місцевих джерел, правоохоронців почали розставляти вздовж маршруту президентського кортежу ще з вечора понеділка – приблизно через кожні 50 метрів.
На вулиці Більшовицькій, яка з'єднує центр міста з Академмістечком, помітили значну кількість співробітників Державтоінспекції.
Водночас перед приїздом президента в місті поспіхом проводили благоустрій вулиць: перекладали асфальт, ремонтували тротуари та фасади будівель, а також укладали газони.
Під час візиту російський президент має відвідати "Сибірське кільцеве джерело фотонів" у наукограді Кольцово, а також студентський кампус в Академмістечку.
Попереднього разу Путін відвідував Новосибірськ у 2018 році.
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