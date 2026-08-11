Передавал квартиры умерших "нужным" людям: бывшего председателя райсуда на Киевщине будут судить за аферу на 3,9 млн грн. ФОТО

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего председателя одного из районных судов Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Подробности от следствия

Как отмечается, ему инкриминируют пособничество в мошенничестве и служебный подлог (ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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По данным следствия, в 2022 году он содействовал схеме завладения квартирами умерших граждан, не имевших наследников. Вместо перехода в собственность территориальной общины недвижимость через судебные решения оформляли на подставных лиц.

"Для этого в суд подавали иски с заведомо ложными сведениями о родственных связях с умершими и совместном проживании с ними. Зная о нарушениях, тогдашний председатель суда открывал производство, а впоследствии оформлял и подписывал решения с ложными сведениями и заверял их печатью суда", — говорится в сообщении.

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Завладели квартирами в Белой Церкви

Таким образом участники схемы завладели пятью квартирами в Белой Церкви общей стоимостью почти 3,9 млн грн.

Обвинительные акты в отношении девяти других участников схемы ранее также были направлены в суд.