Передавав квартири померлих "потрібним" людям: ексголову райсуду на Київщині судитимуть за аферу на 3,9 млн грн. ФОТО

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови одного з районних судів Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Деталі від слідства

Як зазначається, йому інкримінують пособництво у шахрайстві та службове підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

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За даними слідства, у 2022 році він сприяв схемі заволодіння квартирами померлих громадян, які не мали спадкоємців. Замість переходу у власність територіальної громади нерухомість через судові рішення оформлювали на підставних осіб.

"Для цього до суду подавали позови із завідомо неправдивими відомостями про родинні зв’язки з померлими та спільне проживання з ними. Знаючи про порушення, тодішній голова суду відкривав провадження, а згодом виготовляв і підписував рішення з неправдивими відомостями та засвідчував їх печаткою суду", - йдеться у повідомленні.

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Заволоділи квартирами у Білій Церкві

У такий спосіб учасники схеми заволоділи п’ятьма квартирами у Білій Церкві загальною вартістю майже 3,9 млн грн.

Обвинувальні акти щодо дев’яти інших учасників схеми раніше також скеровано до суду.