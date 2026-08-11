Передавав квартири померлих "потрібним" людям: ексголову райсуду на Київщині судитимуть за аферу на 3,9 млн грн. ФОТО
Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови одного з районних судів Київщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Деталі від слідства
Як зазначається, йому інкримінують пособництво у шахрайстві та службове підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, у 2022 році він сприяв схемі заволодіння квартирами померлих громадян, які не мали спадкоємців. Замість переходу у власність територіальної громади нерухомість через судові рішення оформлювали на підставних осіб.
"Для цього до суду подавали позови із завідомо неправдивими відомостями про родинні зв’язки з померлими та спільне проживання з ними. Знаючи про порушення, тодішній голова суду відкривав провадження, а згодом виготовляв і підписував рішення з неправдивими відомостями та засвідчував їх печаткою суду", - йдеться у повідомленні.
Заволоділи квартирами у Білій Церкві
У такий спосіб учасники схеми заволоділи п’ятьма квартирами у Білій Церкві загальною вартістю майже 3,9 млн грн.
Обвинувальні акти щодо дев’яти інших учасників схеми раніше також скеровано до суду.
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