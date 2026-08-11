Незаконные "боевые" выплаты на 16 млн грн: и.о. командира части уведомлен о подозрении. ФОТО

Военному чиновнику, временно исполнявшему обязанности командира одной из воинских частей, предъявлено подозрение. Ему инкриминируется халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, что привело к необоснованной выплате из госбюджета более 16 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, в феврале-марте 2024 года должностное лицо, ответственное за организацию службы и учет личного состава, подписало приказы о выплате по 100 тыс. грн в месяц военнослужащим, которые, согласно материалам следствия, непосредственно не участвовали в боях, не выполняли боевые задачи и не имели права на такие выплаты.

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На основании этих приказов военнослужащим начислили и выплатили в общей сложности 16 млн 81 тыс. грн.

"В то же время 100-тысячное вознаграждение предусмотрено для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях или выполняет определенные боевые и специальные задачи. Такое участие подтверждается боевыми приказами, журналами боевых действий, донесениями и рапортами командиров", - пояснили прокуроры.

По версии следствия, чиновник имел доступ к информации о фактическом привлечении военнослужащих к боевым заданиям, однако надлежащим образом не проверил основания для выплат и подписал соответствующие приказы.

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