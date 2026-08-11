Незаконні "бойові" виплати на 16 млн грн: т.в.о. командира частини повідомлено про підозру. ФОТО

Повідомлено про підозру військовому посадовцю, який тимчасово виконував обов’язки командира однієї з військових частин. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило безпідставну виплату з держбюджету понад 16 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, у лютому-березні 2024 року посадовець, відповідальний за організацію служби та облік особового складу, підписав накази про виплату по 100 тис. грн на місяць військовослужбовцям, які, за матеріалами слідства, безпосередньо не брали участі в боях, не виконували бойових завдань та не мали права на такі виплати.

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На підставі цих наказів військовослужбовцям нарахували та виплатили загалом 16 млн 81 тис. грн.

"Водночас 100-тисячна винагорода передбачена для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або виконує визначені бойові та спеціальні завдання. Така участь підтверджується бойовими наказами, журналами бойових дій, донесеннями та рапортами командирів", - пояснили прокурори.

За версією слідства, посадовець мав доступ до інформації про фактичне залучення військовослужбовців до бойових завдань, однак належним чином не перевірив підстави для виплат та підписав відповідні накази.

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