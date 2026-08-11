Искали клиентов через TikTok: пограничник помогал мужчинам выехать из Украины в Молдову, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который помогал мужчинам незаконно выезжать из Украины в Молдову.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, канал незаконной переправки действовал как минимум с середины февраля 2026 года. Пограничник присоединился к схеме в марте.
Клиентов искали через TikTok. Мужчины, которые уже незаконно выехали из Украины, рассказывали в соцсети о своем опыте и передавали организаторам контакты других желающих пересечь границу. В дальнейшем с ними общались в Telegram под вымышленными именами.
- Незаконный выезд из Черновцов в Молдову обходился в 5,5 тыс. долларов США с человека.
Пограничник располагал информацией о местах и времени несения службы пограничных нарядов. Он встречал военнообязанных в Черновцах и доставлял их к участку вблизи границы.
Для проезда через блокпосты мужчин прятали в отсеке автомобиля для запасного колеса, сообщили в ГБР.
Задержание и подозрение
Правоохранители зафиксировали четыре факта незаконной переправки мужчин через государственную границу. Во время пятой попытки перевозки военнообязанных к границе пограничника задержали.
- Ему сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействии её совершению путем предоставления средств и устранения препятствий, совершенных по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 332 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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