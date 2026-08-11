Искали клиентов через TikTok: пограничник помогал мужчинам выехать из Украины в Молдову, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который помогал мужчинам незаконно выезжать из Украины в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным следствия, канал незаконной переправки действовал как минимум с середины февраля 2026 года. Пограничник присоединился к схеме в марте.

Клиентов искали через TikTok. Мужчины, которые уже незаконно выехали из Украины, рассказывали в соцсети о своем опыте и передавали организаторам контакты других желающих пересечь границу. В дальнейшем с ними общались в Telegram под вымышленными именами.

Незаконный выезд из Черновцов в Молдову обходился в 5,5 тыс. долларов США с человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли ещё 4 схемы уклонения от военной службы в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж







Пограничник располагал информацией о местах и времени несения службы пограничных нарядов. Он встречал военнообязанных в Черновцах и доставлял их к участку вблизи границы.

Для проезда через блокпосты мужчин прятали в отсеке автомобиля для запасного колеса, сообщили в ГБР.







Задержание и подозрение

Правоохранители зафиксировали четыре факта незаконной переправки мужчин через государственную границу. Во время пятой попытки перевозки военнообязанных к границе пограничника задержали.

Ему сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействии её совершению путем предоставления средств и устранения препятствий, совершенных по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Закарпатье ликвидировали канал незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста. ФОТОрепортаж