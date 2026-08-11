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Искали клиентов через TikTok: пограничник помогал мужчинам выехать из Украины в Молдову, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который помогал мужчинам незаконно выезжать из Украины в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным следствия, канал незаконной переправки действовал как минимум с середины февраля 2026 года. Пограничник присоединился к схеме в марте.

Клиентов искали через TikTok. Мужчины, которые уже незаконно выехали из Украины, рассказывали в соцсети о своем опыте и передавали организаторам контакты других желающих пересечь границу. В дальнейшем с ними общались в Telegram под вымышленными именами.

  • Незаконный выезд из Черновцов в Молдову обходился в 5,5 тыс. долларов США с человека.

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ГБР сообщило о подозрении пограничнику в помощи уклонистам
ГБР сообщило о подозрении пограничнику в помощи уклонистам
ГБР сообщило о подозрении пограничнику в помощи уклонистам

Пограничник располагал информацией о местах и времени несения службы пограничных нарядов. Он встречал военнообязанных в Черновцах и доставлял их к участку вблизи границы.

Для проезда через блокпосты мужчин прятали в отсеке автомобиля для запасного колеса, сообщили в ГБР.

ГБР сообщило о подозрении пограничнику в помощи уклонистамГБР сообщило о подозрении пограничнику в помощи уклонистам

Задержание и подозрение

Правоохранители зафиксировали четыре факта незаконной переправки мужчин через государственную границу. Во время пятой попытки перевозки военнообязанных к границе пограничника задержали.

  • Ему сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействии её совершению путем предоставления средств и устранения препятствий, совершенных по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: 

Госпогранслужба (7428) граница (5570) пограничники (1808) ГБР (3618) подозрение (781)
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Топ комментарии
+3
Нічого Ореста, не переживай, на підході мобілізація жінок на рівні з чоловіками.
І тобі перепаде частина слави.
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11.08.2026 18:05 Ответить
+1
Цікаво, чи буде після війни відшкодування чоловікам за всю оцю гендерну нерівність🤔 (сумний жарт)?
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11.08.2026 17:43 Ответить
+1
Депутат партії «Право і справедливість» (PiS) Анджей Шливка підтримав пропозицію депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. На його думку, вони повинні воювати за Україну.
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11.08.2026 17:51 Ответить

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