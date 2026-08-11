Шукали клієнтів через TikTok: прикордонник допомагав чоловікам виїхати з України до Молдови, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідства, канал незаконного переправлення діяв щонайменше із середини лютого 2026 року. Прикордонник долучився до схеми у березні.

Клієнтів шукали через TikTok. Чоловіки, які вже незаконно виїхали з України, розповідали у соцмережі про свій досвід та передавали організаторам контакти інших охочих перетнути кордон. Надалі з ними спілкувалися у Telegram під вигаданими іменами.

Незаконний виїзд із Чернівців до Молдови коштував 5,5 тис. доларів США з особи.

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Прикордонник володів інформацією про місця та час несення служби прикордонних нарядів. Він зустрічав військовозобов’язаних у Чернівцях та перевозив їх до ділянки поблизу кордону.

Для проїзду через блокпости чоловіків ховали у відсіку автомобіля для запасного колеса, розповіли в ДБР.







Затримання та підозра

Правоохоронці задокументували чотири факти незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Під час п’ятої спроби перевезення військовозобов’язаних до кордону прикордонника затримали.

Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 332 КК України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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