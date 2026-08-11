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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Викрили переправників ухилянтів
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Шукали клієнтів через TikTok: прикордонник допомагав чоловікам виїхати з України до Молдови, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідства, канал незаконного переправлення діяв щонайменше із середини лютого 2026 року. Прикордонник долучився до схеми у березні.

Клієнтів шукали через TikTok. Чоловіки, які вже незаконно виїхали з України, розповідали у соцмережі про свій досвід та передавали організаторам контакти інших охочих перетнути кордон. Надалі з ними спілкувалися у Telegram під вигаданими іменами.

  • Незаконний виїзд із Чернівців до Молдови коштував 5,5 тис. доларів США з особи.

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ДБР повідомило про підозру прикордоннику за допомогу ухилянтам
ДБР повідомило про підозру прикордоннику за допомогу ухилянтам
ДБР повідомило про підозру прикордоннику за допомогу ухилянтам

Прикордонник володів інформацією про місця та час несення служби прикордонних нарядів. Він зустрічав військовозобов’язаних у Чернівцях та перевозив їх до ділянки поблизу кордону.

Для проїзду через блокпости чоловіків ховали у відсіку автомобіля для запасного колеса, розповіли в ДБР.

ДБР повідомило про підозру прикордоннику за допомогу ухилянтамДБР повідомило про підозру прикордоннику за допомогу ухилянтам

Затримання та підозра

Правоохоронці задокументували чотири факти незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Під час п’ятої спроби перевезення військовозобов’язаних до кордону прикордонника затримали.

  • Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 332 КК України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6412) кордон (4081) прикордонники (1288) ДБР (3669) підозра (930)
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Топ коментарі
+4
Нічого Ореста, не переживай, на підході мобілізація жінок на рівні з чоловіками.
І тобі перепаде частина слави.
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11.08.2026 18:05 Відповісти
+2
Цікаво, чи буде після війни відшкодування чоловікам за всю оцю гендерну нерівність🤔 (сумний жарт)?
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11.08.2026 17:43 Відповісти
+1
Депутат партії «Право і справедливість» (PiS) Анджей Шливка підтримав пропозицію депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. На його думку, вони повинні воювати за Україну.
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11.08.2026 17:51 Відповісти

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