Шукали клієнтів через TikTok: прикордонник допомагав чоловікам виїхати з України до Молдови, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України до Молдови.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними слідства, канал незаконного переправлення діяв щонайменше із середини лютого 2026 року. Прикордонник долучився до схеми у березні.
Клієнтів шукали через TikTok. Чоловіки, які вже незаконно виїхали з України, розповідали у соцмережі про свій досвід та передавали організаторам контакти інших охочих перетнути кордон. Надалі з ними спілкувалися у Telegram під вигаданими іменами.
- Незаконний виїзд із Чернівців до Молдови коштував 5,5 тис. доларів США з особи.
Прикордонник володів інформацією про місця та час несення служби прикордонних нарядів. Він зустрічав військовозобов’язаних у Чернівцях та перевозив їх до ділянки поблизу кордону.
Для проїзду через блокпости чоловіків ховали у відсіку автомобіля для запасного колеса, розповіли в ДБР.
Затримання та підозра
Правоохоронці задокументували чотири факти незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Під час п’ятої спроби перевезення військовозобов’язаних до кордону прикордонника затримали.
- Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 332 КК України.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тобі перепаде частина слави.