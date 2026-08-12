Склад Wildberries в Воронежской области РФ после дроновой атаки ВСУ 11 августа. ФОТО
Вследствие атаки беспилотников 11 августа на склад российского маркетплейса Wildberries в Воронежской области РФ выгорело около 70 тысяч квадратных метров площади.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет Цензор.НЕТ.
Последствия удара
На спутниковых снимках зафиксированы масштабные последствия удара от 11 августа. Пожар, возникший после попадания дрона, охватил значительную часть логистического комплекса.
Несмотря на значительную площадь пожара, в пресс-службе компании утверждают, что "товары в основном не пострадали".
Отмечается, что этот логистический центр в Воронеже уже подвергался ударам дронов. В частности, склад подвергся удару 23 июля, однако тогда повреждения были незначительными.
Что известно о логистическом комплексе Wildberries
- Логистический комплекс Wildberries в селе Александровка полностью заработал в ноябре 2025 года.
- По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь объекта составляет 152,9 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан на хранение более 90 млн товарных позиций.
- В строительство логистического центра компания РВБ, являющаяся объединенной структурой Wildberries и Russ, инвестировала около 11 млрд рублей.
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