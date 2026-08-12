Склад Wildberries в Воронежской области РФ после дроновой атаки ВСУ 11 августа. ФОТО

Вследствие атаки беспилотников 11 августа на склад российского маркетплейса Wildberries в Воронежской области РФ выгорело около 70 тысяч квадратных метров площади.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия удара

На спутниковых снимках зафиксированы масштабные последствия удара от 11 августа. Пожар, возникший после попадания дрона, охватил значительную часть логистического комплекса.

Несмотря на значительную площадь пожара, в пресс-службе компании утверждают, что "товары в основном не пострадали".





Отмечается, что этот логистический центр в Воронеже уже подвергался ударам дронов. В частности, склад подвергся удару 23 июля, однако тогда повреждения были незначительными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый логистический хаб Wildberries подвергся удару в Воронеже, в оккупированном Крыму под ударом более 40 объектов, — Мадяр

Что известно о логистическом комплексе Wildberries

Логистический комплекс Wildberries в селе Александровка полностью заработал в ноябре 2025 года.

По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь объекта составляет 152,9 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан на хранение более 90 млн товарных позиций.

В строительство логистического центра компания РВБ, являющаяся объединенной структурой Wildberries и Russ, инвестировала около 11 млрд рублей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили крупный НПЗ "ТАНЕКО" в Татарстане. ВИДЕО