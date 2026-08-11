Склад Wildberries у Воронезькій області РФ після дронової атаки ЗСУ 11 серпня. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У результаті атаки безпілотників 11 серпня на склад російського маркетплейса Wildberries у Воронезькій області РФ вигоріло близько 70 тисяч квадратних метрів площі.
Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки удару
На супутникових знімках зафіксовано масштабні наслідки удару від 11 серпня. Пожежа, що виникла після влучання дрона, охопила значну частину логістичного комплексу.
Попри значну площу згарища, у пресслужбі компанії стверджують, що "товари переважно не постраждали".
Зазначається, що цей логістичний центр у Воронежі вже був під ударом дронів. Зокрема, склад зазнав влучання 23 липня, однак тоді пошкодження були незначними.
Що відомо про логістичний комплекс Wildberries
- Логістичний комплекс Wildberries у селі Александрівка повністю запрацював у листопаді 2025 року.
- За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа об'єкта становить 152,9 тисячі квадратних метрів. Комплекс розрахований на зберігання понад 90 млн товарних позицій.
- У будівництво логістичного центру компанія РВБ, яка є об'єднаною структурою Wildberries та Russ, інвестувала близько 11 млрд рублів.
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