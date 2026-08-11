Склад Wildberries у Воронезькій області РФ після дронової атаки ЗСУ 11 серпня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У результаті атаки безпілотників 11 серпня на склад російського маркетплейса Wildberries у Воронезькій області РФ вигоріло близько 70 тисяч квадратних метрів площі.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

На супутникових знімках зафіксовано масштабні наслідки удару від 11 серпня. Пожежа, що виникла після влучання дрона, охопила значну частину логістичного комплексу.

Попри значну площу згарища, у пресслужбі компанії стверджують, що "товари переважно не постраждали".





Зазначається, що цей логістичний центр у Воронежі вже був під ударом дронів. Зокрема, склад зазнав влучання 23 липня, однак тоді пошкодження були незначними.

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Що відомо про логістичний комплекс Wildberries

Логістичний комплекс Wildberries у селі Александрівка повністю запрацював у листопаді 2025 року.

За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа об'єкта становить 152,9 тисячі квадратних метрів. Комплекс розрахований на зберігання понад 90 млн товарних позицій.

У будівництво логістичного центру компанія РВБ, яка є об'єднаною структурою Wildberries та Russ, інвестувала близько 11 млрд рублів.

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