В Николаеве в электрощитовой многоэтажного дома нашли боевую гранату. ФОТО

В Николаеве в электрощитовой многоэтажного дома обнаружили боевую гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Опасный предмет обнаружил сотрудник энергоснабжающей компании. Он пришел в дом, чтобы заменить счетчик, и сообщил о находке на спецлинию 102.

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Опасную находку обнаружили во время работы

На место прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Николаевского районного управления и взрывотехники областного главка полиции.

Правоохранители эвакуировали жильцов многоэтажного дома и оградили опасную зону.

Взрывотехники осмотрели предмет и установили, что это граната. Боеприпас представлял опасность для людей.

"Взрывотехники осмотрели предмет и установили, что находка представляет собой гранату и представляет опасность для людей", — сообщили в полиции.

Полиция устанавливает происхождение гранаты

Правоохранители изъяли боеприпас. В настоящее время они устанавливают его происхождение и личность человека, оставившего взрывоопасный предмет в межэтажной электрощитовой.

В полиции подчеркнули, что сообщение об опасной находке поступило от сотрудника энергоснабжающего предприятия, который должен был выполнить работы по замене счетчика.

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