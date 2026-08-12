В Николаеве в электрощитовой многоэтажного дома нашли боевую гранату. ФОТО
В Николаеве в электрощитовой многоэтажного дома обнаружили боевую гранату.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Опасный предмет обнаружил сотрудник энергоснабжающей компании. Он пришел в дом, чтобы заменить счетчик, и сообщил о находке на спецлинию 102.
Опасную находку обнаружили во время работы
На место прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Николаевского районного управления и взрывотехники областного главка полиции.
Правоохранители эвакуировали жильцов многоэтажного дома и оградили опасную зону.
Взрывотехники осмотрели предмет и установили, что это граната. Боеприпас представлял опасность для людей.
"Взрывотехники осмотрели предмет и установили, что находка представляет собой гранату и представляет опасность для людей", — сообщили в полиции.
Полиция устанавливает происхождение гранаты
Правоохранители изъяли боеприпас. В настоящее время они устанавливают его происхождение и личность человека, оставившего взрывоопасный предмет в межэтажной электрощитовой.
В полиции подчеркнули, что сообщение об опасной находке поступило от сотрудника энергоснабжающего предприятия, который должен был выполнить работы по замене счетчика.
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