Более 34,5 млн грн легализованных активов: дело главного психиатра ВСУ Друзя передано в суд. ФОТОрепортаж

Специализированная прокуратура в сфере обороны при Офисе Генерального прокурора направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего главного психиатра ВСУ - начальника психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олега Друзя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 34,5 млн грн.











Подробности от следствия

По данным следствия, в 2023–2024 годах чиновник проводил операции со средствами, происхождение которых связывают с незаконно приобретенными активами. На эти средства, в частности, приобретали транспортные средства и недвижимость, которые оформляли на родственников, членов семьи и других лиц.

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Следствие установило существенное несоответствие между официальными доходами чиновника и связанных с ним лиц и стоимостью приобретенного имущества. Финансовый анализ и антикоррупционная проверка также выявили операции, направленные на сокрытие происхождения средств и фактической принадлежности активов.

В январе 2025 года ему было предъявлено подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, а в феврале 2026-го - в легализации имущества, полученного преступным путем.

Обвиняемый находится под стражей.

Что этому предшествовало?

Напомним, чиновник подозревается в том, что в течение 2023–2024 годов легализовал более 34,5 млн грн, предположительно полученных преступным путем.

Для сокрытия происхождения средств дорогостоящее движимое и недвижимое имущество оформлялось на родственников и членов семьи.

Следствие также проверяет обстоятельства приобретения автомобилей премиум-класса, в частности BMW X3, BMW X5 и BMW X7.

По версии стороны обвинения, их покупали за наличные и впоследствии оформляли на близких лиц.

Отдельно в рамках дела изучаются заключения Государственной налоговой службы и НАЗК. По данным НАЗК, общая стоимость активов, законность приобретения которых не подтверждена, превышает 44,2 млн грн.

О подозрении главному психиатру ВСУ было сообщено 19 февраля 2026 года.

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