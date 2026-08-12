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Новини Фото Справа головного психіатра ЗСУ Друзя
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Понад 34,5 млн грн легалізованих активів: справу головного психіатра ЗСУ Друзя передано до суду. ФОТОрепортаж

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного психіатра ЗСУ - начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Олега Друзя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 34,5 млн грн.

Олег Друзь
Олег Друзь
Олег Друзь
Олег Друзь
Олег Друзь

Деталі від слідства

За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець проводив операції з коштами, походження яких пов’язують із незаконно набутими активами. За них, зокрема, придбали транспортні засоби та нерухомість, які оформлювали на родичів, членів сім’ї та інших осіб.

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Слідство встановило суттєву невідповідність між офіційними доходами посадовця та пов’язаних із ним осіб і вартістю набутого майна. Фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка також виявили операції, спрямовані на приховування походження коштів і фактичної належності активів.

У січні 2025 року йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, а в лютому 2026-го - у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Що передувало?

  • Нагадаємо, посадовець підозрюється в тому, що упродовж 2023–2024 років легалізував понад 34,5 млн грн, імовірно одержаних злочинним шляхом.
  • Для приховування походження коштів, дороговартісне рухоме та нерухоме майно оформлювалося на родичів і членів сім’ї.
  • Слідство також перевіряє обставини придбання автомобілів преміумкласу, зокрема BMW X3, BMW X5 та BMW X7.
  • За версією сторони обвинувачення, їх купували за готівку та надалі оформлювали на близьких осіб.
  • Окремо у провадженні досліджуються висновки Державної податкової служби та НАЗК. За даними НАЗК, загальна вартість активів, законність набуття яких не підтверджено, перевищує 44,2 млн грн.
  • Про підозру головному психіатру ЗСУ повідомлено 19 лютого 2026 року.

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Автор: 

незаконне збагачення (200) Офіс Генпрокурора (3669) Друзь Олег (9)
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