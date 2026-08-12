Понад 34,5 млн грн легалізованих активів: справу головного психіатра ЗСУ Друзя передано до суду. ФОТОрепортаж

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного психіатра ЗСУ - начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Олега Друзя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 34,5 млн грн.











Деталі від слідства

За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець проводив операції з коштами, походження яких пов’язують із незаконно набутими активами. За них, зокрема, придбали транспортні засоби та нерухомість, які оформлювали на родичів, членів сім’ї та інших осіб.

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Слідство встановило суттєву невідповідність між офіційними доходами посадовця та пов’язаних із ним осіб і вартістю набутого майна. Фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка також виявили операції, спрямовані на приховування походження коштів і фактичної належності активів.

У січні 2025 року йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, а в лютому 2026-го - у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Що передувало?

Нагадаємо, посадовець підозрюється в тому, що упродовж 2023–2024 років легалізував понад 34,5 млн грн, імовірно одержаних злочинним шляхом.

Для приховування походження коштів, дороговартісне рухоме та нерухоме майно оформлювалося на родичів і членів сім’ї.

Слідство також перевіряє обставини придбання автомобілів преміумкласу, зокрема BMW X3, BMW X5 та BMW X7.

За версією сторони обвинувачення, їх купували за готівку та надалі оформлювали на близьких осіб.

Окремо у провадженні досліджуються висновки Державної податкової служби та НАЗК. За даними НАЗК, загальна вартість активів, законність набуття яких не підтверджено, перевищує 44,2 млн грн.

Про підозру головному психіатру ЗСУ повідомлено 19 лютого 2026 року.

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