Вез троих военнообязанных к границе со Словакией: на Львовщине задержан майор Нацгвардии, - ГБР. ФОТО
Майор Национальной гвардии, который вез троих военнообязанных к границе со Словакией для незаконного выезда из Украины, был задержан сотрудниками ГБР совместно с ГПСУ и Национальной полицией при содействии руководства Национальной гвардии.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что офицер забрал мужчин в Запорожье и на автомобиле отвез в Закарпатье. Оттуда они должны были пешком через лес добраться до границы и пересечь ее вне пунктов пропуска. По дороге офицер инструктировал пассажиров, как вести себя во время возможных проверок. В частности, советовал говорить правоохранителям, что они едут в Ужгород на отдых.
Так, на одном из блокпостов во Львовской области офицер предъявил служебное удостоверение и заявил, что перевозит своих друзей.
Однако во время проверки выяснилось, что один из пассажиров находится в розыске за самовольное оставление воинской части. После этого мужчины рассказали правоохранителям о настоящей цели поездки.
Сообщается, что за организацию незаконного пересечения границы трое мужчин должны были заплатить 6 тыс. долларов.
Что грозит
Майор был задержан, и ему было сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Также устанавливаются другие возможные участники схемы, майора проверяют на причастность к другим подобным фактам.
Отдельно расследуются обстоятельства военного преступления, в связи с которым один из пассажиров находился в розыске.
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