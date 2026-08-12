Віз трьох військовозобов’язаних до кордону зі Словаччиною: на Львівщині затримано майора Нацгвардії, - ДБР. ФОТО

Майора Нацгвардії, який віз трьох військовозобов’язаних до кордону зі Словаччиною для незаконного виїзду з України, затримали працівники ДБР спільно з ДПСУ та Нацполіцією за сприяння керівництва Національної гвардії.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що офіцер забрав чоловіків у Запоріжжі та автомобілем повіз на Закарпаття. Звідти вони мали пішки через ліс дістатися кордону та перетнути його поза пунктами пропуску. Дорогою офіцер інструктував пасажирів, як поводитися під час можливих перевірок. Зокрема, радив говорити правоохоронцям, що вони їдуть до Ужгорода на відпочинок.

Так, на одному з блокпостів на Львівщині офіцер показав службове посвідчення та заявив, що перевозить своїх друзів.

Однак під час перевірки з’ясувалося, що один із пасажирів у розшуку за самовільне залишення військової частини. Після цього чоловіки розповіли правоохоронцям про справжню мету поїздки.

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Повідомляється, що за організацію незаконного перетину кордону троє чоловіків мали заплатити 6 тис. доларів.

Що загрожує

Майора затримали та повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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Також встановлюються інші можливі учасники схеми, майора перевіряють на причетність до інших подібних фактів.

Окремо розслідуються обставини військового злочину, у зв’язку з яким один із пасажирів перебував у розшуку.