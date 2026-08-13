Шприцы, иглы и лезвия скальпелей: в Киеве на складе обнаружили опасные медицинские отходы, начато расследование. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители обнаружили на одном из складов опасные медицинские отходы, среди которых были использованные шприцы, иглы, ампулы и лезвия скальпелей. Отходы длительное время хранились в помещениях, не предназначенных для этих целей, без соблюдения установленных требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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На складе незаконно хранились опасные медицинские отходы

В складских помещениях в одном из районов Киева правоохранители обнаружили использованные одноразовые шприцы, иглы, ампулы, флаконы из-под лекарственных средств, лезвия для хирургических скальпелей, лабораторные материалы и другие медицинские изделия, которые по своим свойствам относятся к опасным медицинским отходам.



Установлено, что эти складские помещения арендует предприятие, занимающееся сбором, хранением и утилизацией опасных медицинских отходов. Такие отходы забирают из коммунальных и частных больниц Киева.







Помещения не предназначены для хранения опасных отходов

В то же время помещения, где их обнаружили, не предназначены для хранения опасных отходов. Отходы хранятся в течение длительного времени в полимерных пакетах и емкостях без соблюдения требований по сортировке, временному хранению, учету и передаче на утилизацию.



Такой способ обращения с опасными медицинскими отходами создает реальную угрозу распространения инфекционных заболеваний, загрязнения земель, атмосферного воздуха, подземных вод, а также нанесения вреда здоровью населения и окружающей среде.

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