Шприци, голки та леза скальпелів: у Києві на складі виявили небезпечні медвідходи, розпочато розслідування. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці виявили на одному зі складів небезпечні медичні відходи, серед яких використані шприци, голки, ампули та леза скальпелів. Відходи зберігали тривалий час у приміщеннях, не призначених для цього, без дотримання встановлених вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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На складі незаконно зберігали небезпечні медвідходи

У приміщеннях складів в одному з районів Києва правоохоронці виявили використані одноразові шприци, голки, ампули, флакони з-під лікарських засобів, леза для хірургічних скальпелів, лабораторні матеріали та інші медичні вироби, які за своїми властивостями належать до небезпечних медичних відходів.



Встановлено, що орендує ці складські приміщення підприємство, що займається збором, зберіганням та утилізацією небезпечних медичних відходів. Такі відходи забирають у комунальних та приватних лікарнях Києва.







Приміщення не призначені для зберігання небезпечних відходів

Водночас приміщення, де їх знайшли, не призначені для зберігання небезпечних відходів. Зберігають відходи протягом тривалого часу у полімерних пакетах та ємностях без дотримання вимог щодо сортування, тимчасового зберігання, обліку та передачі на утилізацію.



Такий спосіб поводження з небезпечними медичними відходами створює реальну загрозу поширення інфекційних захворювань, забруднення земель, атмосферного повітря, підземних вод, а також заподіяння шкоди здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу.

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