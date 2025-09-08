Україна запропонує США промислові відходи у межах угоди про надра, - Мінекономіки

Україна у рамках угоди про корисні копалини зі США запропонує Вашингтону не лише класичні greenfield-родовища, але й альтернативні джерела сировини –– хвостосховища і відходи гірничо-металургійного комплексу.

Про це написав заступник міністра економіки, член керівної ради Американсько-Українського інвестиційного фонду Єгор Перелигін в колонці для "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що десятиліттями вважалося баластом, насправді є новою сировинною базою: без розкриття нових кар’єрів ми можемо отримувати стратегічні метали для акумуляторів, електроніки, авіації та оборонної індустрії – і паралельно нейтралізовувати негативні історичні екологічні наслідки", - зауважив він.

Міністр розповів, що зола теплоелектростанцій –– це джерело галію, скандію та германію, які можна вилучати модульними установками, а хвости металургійних руд містять "загублені" кобальт, телур, ванадій, вольфрам, а іноді навіть золото і срібло.

Крім того, іншими потенційними напрямами можуть бути хвости мінеральних пісків, "червоний шлам" (який утворюється в результаті виробництва глинозему), фосфогіпс (який утворюється як побічний продукт при виробництві добрив), відходи видобутку та переробки урану.

За словами Перелигіна, перероблення промислових відходів має переваги над розробкою нових родовищ, бо це швидше й дешевше через використання наявної інфраструктури, електромереж та логістики.

Крім того, це дозволить зменшити площі порушених земель, нейтралізувати небезпечні шлами та знизити ризики екологічних аварій, додав заступник міністра економіки.

Нагадаємо, на початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.

