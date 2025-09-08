Україна запропонує США промислові відходи у межах угоди про надра, - Мінекономіки
Україна у рамках угоди про корисні копалини зі США запропонує Вашингтону не лише класичні greenfield-родовища, але й альтернативні джерела сировини –– хвостосховища і відходи гірничо-металургійного комплексу.
Про це написав заступник міністра економіки, член керівної ради Американсько-Українського інвестиційного фонду Єгор Перелигін в колонці для "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що десятиліттями вважалося баластом, насправді є новою сировинною базою: без розкриття нових кар’єрів ми можемо отримувати стратегічні метали для акумуляторів, електроніки, авіації та оборонної індустрії – і паралельно нейтралізовувати негативні історичні екологічні наслідки", - зауважив він.
Міністр розповів, що зола теплоелектростанцій –– це джерело галію, скандію та германію, які можна вилучати модульними установками, а хвости металургійних руд містять "загублені" кобальт, телур, ванадій, вольфрам, а іноді навіть золото і срібло.
Крім того, іншими потенційними напрямами можуть бути хвости мінеральних пісків, "червоний шлам" (який утворюється в результаті виробництва глинозему), фосфогіпс (який утворюється як побічний продукт при виробництві добрив), відходи видобутку та переробки урану.
За словами Перелигіна, перероблення промислових відходів має переваги над розробкою нових родовищ, бо це швидше й дешевше через використання наявної інфраструктури, електромереж та логістики.
Крім того, це дозволить зменшити площі порушених земель, нейтралізувати небезпечні шлами та знизити ризики екологічних аварій, додав заступник міністра економіки.
Нагадаємо, на початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.
Ось ключові країни, які імпортують сміття:
Швеція: Це найвідоміший приклад. Швеція настільки ефективно переробляє та спалює власні відходи, що їй їх просто не вистачає для завантаження своїх сміттєспалювальних заводів. Ці заводи виробляють значну частину тепла для систем централізованого опалення та електроенергію. Тому Швеція щорічно імпортує сотні тисяч тонн відходів, зокрема з Норвегії, Великої Британії та Ірландії.
Німеччина: Маючи одну з найрозвиненіших систем управління відходами у світі, Німеччина також є великим імпортером. Потужні заводи з переробки та виробництва енергії потребують постійного потоку сировини. Німеччина часто імпортує сміття з Польщі, Нідерландів та інших сусідніх країн.
Нідерланди: Подібно до Німеччини, Нідерланди мають надлишкові потужності на своїх сміттєспалювальних заводах. Вони активно імпортують відходи, переважно з Великої Британії.
Данія: Ще одна скандинавська країна, яка перетворює значну частину своїх відходів на енергію і також вдається до імпорту для забезпечення роботи своїх підприємств.
