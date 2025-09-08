Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах, - Минэкономики

Украина в рамках соглашения о полезных ископаемых с США предложит Вашингтону не только классические greenfield-месторождения, но и альтернативные источники сырья - хвостохранилища и отходы горно-металлургического комплекса.

Об этом написал заместитель министра экономики, член руководящего совета Американско-Украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин в колонке для "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что десятилетиями считалось балластом, на самом деле является новой сырьевой базой: без вскрытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии - и параллельно нейтрализовать негативные исторические экологические последствия", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение об ископаемых с США: Кабмин выставил на конкурс месторождение лития

Министр рассказал, что зола теплоэлектростанций - это источник галлия, скандия и германия, которые можно извлекать модульными установками, а хвосты металлургических руд содержат "потерянные" кобальт, теллур, ванадий, вольфрам, а иногда даже золото и серебро.

Кроме того, другими потенциальными направлениями могут быть хвосты минеральных песков, "красный шлам" (который образуется в результате производства глинозема), фосфогипс (который образуется как побочный продукт при производстве удобрений), отходы добычи и переработки урана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение об ископаемых с США: Кабмин выбрал представителей Украины в совместный Инвестфонд восстановления

По словам Перелыгина, переработка промышленных отходов имеет преимущества над разработкой новых месторождений, потому что это быстрее и дешевле из-за использования имеющейся инфраструктуры, электросетей и логистики.

Кроме того, это позволит уменьшить площади нарушенных земель, нейтрализовать опасные шламы и снизить риски экологических аварий, добавил заместитель министра экономики.

Напомним, в начале июля первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в течение ближайших 18 месяцев Украина планирует реализовать как минимум три пилотных проекта в рамках Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления с США.

Также читайте: Соглашение об ископаемых с США: Свириденко поручила проверить все месторождения стратегических ископаемых