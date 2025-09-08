РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
1 149 17

Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах, - Минэкономики

Соглашение о полезных ископаемых с США: Украина предложит промышленные отходы

Украина в рамках соглашения о полезных ископаемых с США предложит Вашингтону не только классические greenfield-месторождения, но и альтернативные источники сырья - хвостохранилища и отходы горно-металлургического комплекса.

Об этом написал заместитель министра экономики, член руководящего совета Американско-Украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин в колонке для "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что десятилетиями считалось балластом, на самом деле является новой сырьевой базой: без вскрытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии - и параллельно нейтрализовать негативные исторические экологические последствия", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение об ископаемых с США: Кабмин выставил на конкурс месторождение лития

Министр рассказал, что зола теплоэлектростанций - это источник галлия, скандия и германия, которые можно извлекать модульными установками, а хвосты металлургических руд содержат "потерянные" кобальт, теллур, ванадий, вольфрам, а иногда даже золото и серебро.

Кроме того, другими потенциальными направлениями могут быть хвосты минеральных песков, "красный шлам" (который образуется в результате производства глинозема), фосфогипс (который образуется как побочный продукт при производстве удобрений), отходы добычи и переработки урана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение об ископаемых с США: Кабмин выбрал представителей Украины в совместный Инвестфонд восстановления

По словам Перелыгина, переработка промышленных отходов имеет преимущества над разработкой новых месторождений, потому что это быстрее и дешевле из-за использования имеющейся инфраструктуры, электросетей и логистики.

Кроме того, это позволит уменьшить площади нарушенных земель, нейтрализовать опасные шламы и снизить риски экологических аварий, добавил заместитель министра экономики.

Напомним, в начале июля первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в течение ближайших 18 месяцев Украина планирует реализовать как минимум три пилотных проекта в рамках Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления с США.

Также читайте: Соглашение об ископаемых с США: Свириденко поручила проверить все месторождения стратегических ископаемых

Автор: 

США (27849) Минэкономразвития (652) отходы (94) ископаемые (191) недра (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Це як у Войновича? "Кто сдайот продукт вторічний, тот пітаєтся отлічно"(С) ?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:52 Ответить
+2
Може садік сміття львівське трампу сплавить?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:55 Ответить
+1
Беріть!
Нам не треба...
показать весь комментарий
08.09.2025 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Беріть!
Нам не треба...
показать весь комментарий
08.09.2025 17:48 Ответить
Бангладеш будет вручную перибирать,?
Заинтересует ли это трампа))
показать весь комментарий
08.09.2025 17:49 Ответить
Трампа не цікавлять не те що "хвости", йому навіть класичні greenfield-родовища, навіть якщо це поклади "жидкозємєльних мєталав" непотрібні. Він бере тільки чистими грошима, які належить внести до "фонду Трампа".
показать весь комментарий
08.09.2025 17:58 Ответить
Це як у Войновича? "Кто сдайот продукт вторічний, тот пітаєтся отлічно"(С) ?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:52 Ответить
В даному випадку мова скоріше йде про "сєксуєцца", бо €*** з тими "хвостами" ще та...
показать весь комментарий
08.09.2025 18:00 Ответить
Мабудь хтось в ОПі думає шо він самий хитрозроблений хлопець на селі...
показать весь комментарий
08.09.2025 18:17 Ответить
Може садік сміття львівське трампу сплавить?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:55 Ответить
Тоді хай Трамп позабирає і з центр.та схід.України всі затички і памперси, що Садовий нам позвозив своїми гімновозками
показать весь комментарий
08.09.2025 18:18 Ответить
Ніхрена,то вже не рахується-то вже ваше
показать весь комментарий
08.09.2025 18:49 Ответить
Львів - культурна столиця, а сміття - культурний спадок для духовної столиці 😂

Все чесно: вам ЮНЕСКО, нам памперси. Хай живе справедливість)
показать весь комментарий
08.09.2025 19:07 Ответить
Доречі покупців багато.

Ось ключові країни, які імпортують сміття:

Швеція: Це найвідоміший приклад. Швеція настільки ефективно переробляє та спалює власні відходи, що їй їх просто не вистачає для завантаження своїх сміттєспалювальних заводів. Ці заводи виробляють значну частину тепла для систем централізованого опалення та електроенергію. Тому Швеція щорічно імпортує сотні тисяч тонн відходів, зокрема з Норвегії, Великої Британії та Ірландії.

Німеччина: Маючи одну з найрозвиненіших систем управління відходами у світі, Німеччина також є великим імпортером. Потужні заводи з переробки та виробництва енергії потребують постійного потоку сировини. Німеччина часто імпортує сміття з Польщі, Нідерландів та інших сусідніх країн.

Нідерланди: Подібно до Німеччини, Нідерланди мають надлишкові потужності на своїх сміттєспалювальних заводах. Вони активно імпортують відходи, переважно з Великої Британії.

Данія: Ще одна скандинавська країна, яка перетворює значну частину своїх відходів на енергію і також вдається до імпорту для забезпечення роботи своїх підприємств.

(С)
показать весь комментарий
08.09.2025 18:20 Ответить
До сміття справа дойте в останню чергу
показать весь комментарий
08.09.2025 18:48 Ответить
..враховучи якість переробки покладів корисних копалин при Совку, ця пропозиція не є такою аж такою смішною (як для декого), враховуючи, що все вже видобуто і знаходиться на поверхні у місцях компактного зберігання...
показать весь комментарий
08.09.2025 17:56 Ответить
А німці ще й чорнозем наш вивозили...
показать весь комментарий
08.09.2025 17:58 Ответить
Насправді це золота жила - через примітивність технологій у металургії рідкоземельні елементи десятиліттями потрапляли у "відходи"
показать весь комментарий
08.09.2025 18:33 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 18:36 Ответить
А придбати завод з переробки тих відходів кеби не вистачає? В ********* світі торгувати треба не сировиною, а продуктами переробки з великою доданою вартістю.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:10 Ответить
 
 