Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах, - Минэкономики
Украина в рамках соглашения о полезных ископаемых с США предложит Вашингтону не только классические greenfield-месторождения, но и альтернативные источники сырья - хвостохранилища и отходы горно-металлургического комплекса.
Об этом написал заместитель министра экономики, член руководящего совета Американско-Украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин в колонке для "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"То, что десятилетиями считалось балластом, на самом деле является новой сырьевой базой: без вскрытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии - и параллельно нейтрализовать негативные исторические экологические последствия", - отметил он.
Министр рассказал, что зола теплоэлектростанций - это источник галлия, скандия и германия, которые можно извлекать модульными установками, а хвосты металлургических руд содержат "потерянные" кобальт, теллур, ванадий, вольфрам, а иногда даже золото и серебро.
Кроме того, другими потенциальными направлениями могут быть хвосты минеральных песков, "красный шлам" (который образуется в результате производства глинозема), фосфогипс (который образуется как побочный продукт при производстве удобрений), отходы добычи и переработки урана.
По словам Перелыгина, переработка промышленных отходов имеет преимущества над разработкой новых месторождений, потому что это быстрее и дешевле из-за использования имеющейся инфраструктуры, электросетей и логистики.
Кроме того, это позволит уменьшить площади нарушенных земель, нейтрализовать опасные шламы и снизить риски экологических аварий, добавил заместитель министра экономики.
Напомним, в начале июля первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в течение ближайших 18 месяцев Украина планирует реализовать как минимум три пилотных проекта в рамках Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления с США.
Нам не треба...
Заинтересует ли это трампа))
Все чесно: вам ЮНЕСКО, нам памперси. Хай живе справедливість)
Ось ключові країни, які імпортують сміття:
Швеція: Це найвідоміший приклад. Швеція настільки ефективно переробляє та спалює власні відходи, що їй їх просто не вистачає для завантаження своїх сміттєспалювальних заводів. Ці заводи виробляють значну частину тепла для систем централізованого опалення та електроенергію. Тому Швеція щорічно імпортує сотні тисяч тонн відходів, зокрема з Норвегії, Великої Британії та Ірландії.
Німеччина: Маючи одну з найрозвиненіших систем управління відходами у світі, Німеччина також є великим імпортером. Потужні заводи з переробки та виробництва енергії потребують постійного потоку сировини. Німеччина часто імпортує сміття з Польщі, Нідерландів та інших сусідніх країн.
Нідерланди: Подібно до Німеччини, Нідерланди мають надлишкові потужності на своїх сміттєспалювальних заводах. Вони активно імпортують відходи, переважно з Великої Британії.
Данія: Ще одна скандинавська країна, яка перетворює значну частину своїх відходів на енергію і також вдається до імпорту для забезпечення роботи своїх підприємств.
(С)