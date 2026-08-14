Россия атаковала юг Одесчины: есть пострадавший. ФОТО
В ночь на 14 августа российские войска атаковали юг Одесской области. Удары пришлись по жилому сектору, складам и открытой местности, один человек пострадал.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
После атаки на нескольких объектах возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на места и ликвидировали возгорания.
В результате российской атаки один человек пострадал. В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Последствия атаки
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль