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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Россия атаковала юг Одесчины: есть пострадавший. ФОТО

В ночь на 14 августа российские войска атаковали юг Одесской области. Удары пришлись по жилому сектору, складам и открытой местности, один человек пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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После атаки на нескольких объектах возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на места и ликвидировали возгорания.

В результате российской атаки один человек пострадал. В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Последствия атаки

Россияне атаковали юг Одесской области: повреждены жилые дома и склады

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