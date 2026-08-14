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Новини Фото Обстріли Одещини
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Росія атакувала південь Одещини: є постраждалий. ФОТО

У ніч проти 14 серпня російські війська атакували південь Одеської області. Удари припали по житловому сектору, складах та відкритій місцевості, одна людина постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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Після атаки на кількох об’єктах виникли пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця та ліквідували загоряння.

Унаслідок російської атаки одна людина постраждала. Наразі на місцях тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Наслідки атаки

Росіяни атакували південь Одещини: пошкоджені житлові будинки та склади

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обстріл (36155) Одеська область (4124)
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