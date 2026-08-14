СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли 10 схем уклонения от мобилизации в пяти областях. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли еще 10 схем уклонения от военной службы в различных регионах Украины и задержали 13 организаторов. Стоимость "услуг" составляла от 2,5 до 30 тысяч долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Злоумышленники помогали мужчинам избежать мобилизации, содействовали незаконному увольнению военнослужащих со службы, а также организовывали нелегальную переправку уклонистов через государственную границу.

Николаевская область

Разоблачен руководитель отдела по делам детей одного из городских советов Вознесенского района, который за 2,5 тысячи долларов обещал помочь действующим военнослужащим в "списании" с военной службы.



Согласно материалам дела, фигурант помогал клиентам оформить необходимые документы на опеку над родственниками, которые якобы нуждаются в постоянном уходе. Для реализации своего замысла злоумышленник использовал личные связи в районном ТЦК.



Кроме того, в Николаевской области СБУ и Нацполиция задержали механика-водителя воинской части, который вымогал до 16 тысяч долларов США у родственников военнослужащих за их незаконное увольнение со службы по причине "плохого здоровья". Для реализации этой аферы фигурант планировал задействовать личные связи среди должностных лиц ВВК.

Винницкая область

В Виннице сотрудники СБУ во взаимодействии с Национальной полицией разоблачили двух дельцов, которые за 4 тысячи долларов США обещали использовать личные связи в ТЦК и СП для "решения вопроса" об уклонении военнообязанных от мобилизации.



Также в городе задержан мошенник, который за 10 тысяч долларов продавал мужчинам поддельные медицинские заключения с "тяжелыми диагнозами" для оформления отсрочки от призыва.



С этой целью он привлекал знакомых среди членов экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК) для изготовления фиктивных медицинских справок для уклонистов с последующим присвоением им групп инвалидности.



Кроме того, в областном центре зафиксирована преступная деятельность уроженца Днепра, который за деньги организовывал нелегальный "трансфер" военнообязанных через западную границу Украины.



Установлено, что для осуществления сделки злоумышленник привлек сообщника, который в настоящее время находится за пределами нашей страны. Такую услугу делец "оценил" в 8 тысяч долларов США.

Черновицкая область

В Черновцах киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальной полицией разоблачили сотрудницу местного дошкольного учебного заведения, которая за 10 тысяч долларов США привлекала знакомых врачей для оформления уклонистов на фиктивное "стационарное лечение".

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В дальнейшем призывникам безосновательно устанавливали группу инвалидности и присваивали статус непригодных к военной службе.

Львовская область

Во Львовской области задержан еще один организатор канала незаконной переправки военнообязанных через границу.



Им оказался житель Самборского района, который за 11 тысяч евро на собственном автомобиле доставлял "пассажиров" в определенное место вблизи государственной границы и проводил им инструктаж по ее незаконному пересечению пешком вне пунктов пропуска.



Также в регионе по материалам СБУ и ГБР будет судим инспектор Государственной пограничной службы.



За 30 тысяч долларов США чиновник обещал военнообязанным организовать оформление необходимых документов для их беспрепятственного выезда в ЕС через пункты пропуска. Кроме того, во время обысков у фигуранта была обнаружена ручная противопехотная граната, которую он незаконно хранил в собственном автомобиле.



Во Львове разоблачены директор и заведующая отделением стоматологической поликлиники горсовета, которые организовали фиктивное трудоустройство военнообязанных с последующим "бронированием" от мобилизации.



За 5,5 тысячи долларов США они фиктивно устраивали "клиентов" на должности врачей и вносили их в список работников, имеющих "иммунитет" от призыва.

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Ивано-Франковская область

Киберспециалисты СБУ во взаимодействии с Нацполицией пресекли противоправную деятельность двух должностных лиц районного ТЦК.

Начальник отдела и оператор отделения удаляли из электронного реестра призывников данные о нарушениях воинского учета, благодаря чему уклонистов "снимали" с розыска. Также они вносили ложные данные о якобы прохождении мужчинами военной службы, из-за чего их исключали из реестра военнообязанных.

Какое наказание грозит?

Сотрудники СБУ зафиксировали противоправную деятельность фигурантов и задержали их.

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

чч. 1, 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронных системах);

ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и других возможных участников схем.

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