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Новости Фото Мошеннические схемы
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Выдавали себя за СБУ: бывший народный депутат отдал $32 тысячи двум мошенникам в Киеве, - прокуратура. ФОТО

В Киеве задержали двух человек, в том числе несовершеннолетнего, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и обманом похитили у бывшего народного депутата Верховной Рады почти 32 тысячи долларов. По данным СМИ, речь идет о Владимире Шлемко, который был народным депутатом от Косовского избирательного округа в 1990–1994 годах.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По данным прокуратуры, 17-летнему и 20-летнему молодым людям сообщили о подозрении в пособничестве мошенничеству. Следствием установлено, что под предлогом "проверки средств", якобы проводимой сотрудниками СБУ, 71-летний мужчина - депутат Верховной Рады первого созыва - передал мошенникам 31 800 долларов.

Схема мошенничества

Как отмечали в полиции, подозреваемые выдавали себя за сотрудников СБУ и убеждали потерпевшего, что средства от приобретенных им лекарств якобы направлялись на финансирование страны-агрессора, поэтому требовали передать "для проверки" все сбережения.

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В Киеве задержали мошенников, которые под видом СБУ обманули экс-депутата

Псевдосиловики сообщили потерпевшему, что за наличными прибудет курьер, который для подтверждения своей "принадлежности к спецслужбе" назовет заранее согласованное кодовое слово. 

Как поясняет прокуратура, житель Одессы с помощью Telegram вовлек в мошенническую схему несовершеннолетнего жителя Киевской области, который и приехал забирать деньги у потерпевшего под видом курьера.

Задержание

  • Юноша должен был взять из общей суммы 600 долларов, а остальные деньги перечислить через пункт обмена валют на криптокошелек. Однако правоохранители задержали его еще до перевода средств. Сбережения вернули потерпевшему.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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В Киеве задержали мошенников, которые под видом СБУ обманули экс-депутата
В Киеве задержали мошенников, которые под видом СБУ обманули экс-депутата

Автор: 

депутат (3331) Киев (27238) мошенничество (1443) Нацполиция (17592) прокуратура (5153) СБУ (21357)
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Топ комментарии
+5
"Бог" дав - "Бог" забрав Значить у бувшого депудятла звісно рило в пуху, що так взяв і віддав те шо вкрав
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14.08.2026 16:57 Ответить
+3
Після всього що наприймала Рада тупість нардепа не дивує.
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14.08.2026 17:28 Ответить
+2
Як y 90х у Верховній Раді сиділи лохи, так і зараз більшість їх сидить.
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14.08.2026 17:12 Ответить

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