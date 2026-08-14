Выдавали себя за СБУ: бывший народный депутат отдал $32 тысячи двум мошенникам в Киеве, - прокуратура. ФОТО

В Киеве задержали двух человек, в том числе несовершеннолетнего, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и обманом похитили у бывшего народного депутата Верховной Рады почти 32 тысячи долларов. По данным СМИ, речь идет о Владимире Шлемко, который был народным депутатом от Косовского избирательного округа в 1990–1994 годах.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По данным прокуратуры, 17-летнему и 20-летнему молодым людям сообщили о подозрении в пособничестве мошенничеству. Следствием установлено, что под предлогом "проверки средств", якобы проводимой сотрудниками СБУ, 71-летний мужчина - депутат Верховной Рады первого созыва - передал мошенникам 31 800 долларов.

Схема мошенничества

Как отмечали в полиции, подозреваемые выдавали себя за сотрудников СБУ и убеждали потерпевшего, что средства от приобретенных им лекарств якобы направлялись на финансирование страны-агрессора, поэтому требовали передать "для проверки" все сбережения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продавали квартиры, у которых уже были владельцы: в Киеве раскрыта схема с убытками на 175 млн грн, - Кравченко. ВИДЕО

Псевдосиловики сообщили потерпевшему, что за наличными прибудет курьер, который для подтверждения своей "принадлежности к спецслужбе" назовет заранее согласованное кодовое слово.

Как поясняет прокуратура, житель Одессы с помощью Telegram вовлек в мошенническую схему несовершеннолетнего жителя Киевской области, который и приехал забирать деньги у потерпевшего под видом курьера.

Задержание

Юноша должен был взять из общей суммы 600 долларов, а остальные деньги перечислить через пункт обмена валют на криптокошелек. Однако правоохранители задержали его еще до перевода средств. Сбережения вернули потерпевшему.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена военного из Черниговской области, который находился в плену, получила 2,5 млн грн выплат и развелась с ним без его ведома, - СМИ



