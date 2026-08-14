Видавали себе за СБУ: колишній нардеп віддав $32 тисячі двом шахраям у Києві, - прокуратура. ФОТО

У Києві затримали двох осіб, зокрема неповнолітнього, які видавали себе за співробітників СБУ та ошукали колишнього народного депутата Верховної Ради на майже 32 тисячі доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Шлемка, який був нардепом від Косівського виборчого округу в 1990-1994 роках.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура та Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За даними прокуратури, 17-річному та 20-річному хлопцям повідомили про підозру у пособництві шахрайству. Слідством встановлено, що під приводом "перевірки коштів" начебто працівниками СБУ 71-річний чоловік — депутат Верховної Ради першого скликання — віддав шахраям 31 800 доларів.

Схема ошуканства

Як зазначали у поліції, підозрювані видавали себе за співробітників СБУ та переконували потерпілого, що кошти від придбаних ним ліків нібито спрямовувалися на фінансування країни-агресора, тому вимагали передати "для перевірки" всі заощадження.

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Псевдосиловики повідомили потерпілому, що за готівкою прибуде кур’єр, який для підтвердження своєї "належності до спецслужби" назве заздалегідь погоджене кодове слово.

Як пояснює прокуратура, житель Одеси за допомогою Telegram залучив до шахрайської схеми неповнолітнього мешканця Київщини, який і приїхав забирати кошти у потерпілого під виглядом кур'єра.

Затримання

Хлопець мав взяти із загальної суми 600 доларів, а решту грошей перерахувати через пункт обміну валют на криптогаманець. Однак правоохоронці затримали його ще до переказу коштів. Заощадження повернули потерпілому.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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