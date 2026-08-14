15 лет за решеткой: окончательно подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за содействие агрессии против Украины. ФОТОрепортаж

В Верховном суде доказана вина 10 депутатов Государственной думы РФ, которые способствовали посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в феврале 2022 года они голосовали за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также за ратификацию договоров о сотрудничестве между Российской Федерацией и этими псевдообразованиями.

Эти решения были частью реализации преступного плана руководства РФ, направленного на нарушение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Читайте также: В Госдуме РФ впервые заявили, что России стоит завершить войну, поскольку её экономика не выдерживает

"Именно указанные решения дали "старт" противоправному полномасштабному вторжению российских войск на территорию Украины и военным преступлениям, которые совершает Россия в нашей стране", - отмечают в Офисе генерального прокурора.

Вина доказана

Сообщается, что каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 УК Украины. После кассационного пересмотра назначенное наказание оставлено в силе.

Читайте также: Депутат Госдумы РФ заочно приговорен к 15 годам за поддержку агрессии против Украины, - Офис генерального прокурора

Прокуроры последовательно поддерживали обвинение в судах всех инстанций и доказали причастность российских депутатов к принятию решений, предшествовавших полномасштабному вторжению РФ в Украину.

В рамках уголовных производств в отношении каждого из депутатов собраны доказательства, которые стали основанием для обвинительных приговоров.

Осужденные объявлены в розыск. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента их фактического задержания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ заявили о боевых подразделениях "терминаторов" в рядах ВСУ: "Железные бойцы уже воюют против нас на передовой". ВИДЕО

Досудебное расследование по процедуре in absentia по поручению Генерального прокурора проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры.













