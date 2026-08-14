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15 лет за решеткой: окончательно подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за содействие агрессии против Украины. ФОТОрепортаж

В Верховном суде доказана вина 10 депутатов Государственной думы РФ, которые способствовали посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины

Что известно

Как отмечается, в феврале 2022 года они голосовали за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также за ратификацию договоров о сотрудничестве между Российской Федерацией и этими псевдообразованиями.

Эти решения были частью реализации преступного плана руководства РФ, направленного на нарушение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины

"Именно указанные решения дали "старт" противоправному полномасштабному вторжению российских войск на территорию Украины и военным преступлениям, которые совершает Россия в нашей стране", - отмечают в Офисе генерального прокурора.

Вина доказана

Сообщается, что каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 УК Украины. После кассационного пересмотра назначенное наказание оставлено в силе.

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Прокуроры последовательно поддерживали обвинение в судах всех инстанций и доказали причастность российских депутатов к принятию решений, предшествовавших полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины

В рамках уголовных производств в отношении каждого из депутатов собраны доказательства, которые стали основанием для обвинительных приговоров.

Осужденные объявлены в розыск. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента их фактического задержания.

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Досудебное расследование по процедуре in absentia по поручению Генерального прокурора проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры.

Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины
Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины
Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины
Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины
Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины
Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины
Подтверждены приговоры 10 депутатам Госдумы РФ за агрессию против Украины

Автор: 

Госдума (1227) депутат (3331) Офис Генпрокурора (3333)
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