15 років за ґратами: остаточно підтверджено вироки 10 депутатам Держдуми РФ за сприяння агресії проти України. ФОТОрепортаж

У Верховному Суді доведено вину 10 депутатів Державної думи РФ, які сприяли посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у лютому 2022 року вони голосували за визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", а також за ратифікацію договорів про співпрацю між Російською Федерацією та цими псевдоутвореннями.

Ці рішення були частиною реалізації злочинного плану керівництва РФ, спрямованого на порушення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

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"Саме зазначені рішення дали "старт" протиправному повномасштабному вторгненню російських військ на територію України, та воєнним злочинам, які чинить Росія у нашій державі", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

Вину доведено

Повідомляється, що кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 КК України. Після касаційного перегляду призначене покарання залишено в силі.

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Прокурори послідовно підтримували обвинувачення у судах усіх інстанцій та довели причетність російських депутатів до ухвалення рішень, які передували повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

У межах кримінальних проваджень щодо кожного з депутатів зібрано докази, які стали підставою для обвинувальних вироків.

Засуджених оголошено в розшук. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту їхнього фактичного затримання.

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Досудове розслідування за процедурою in absentia за дорученням Генерального прокурора проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.













