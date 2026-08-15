"Положили" Wildberries: ГУР о деталях операции Cyber Corps в киберпространстве РФ. ФОТОрепортаж
В российском сегменте киберпространства 10–11 августа произошла атака на цифровую инфраструктуру Wildberries. В сообществе Cyber Corps заявили, что операция привела к сбоям в работе клиентских сервисов, платежной инфраструктуры и контакт-центров компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.
"10–11 августа 2026 года в рамках операции в российском киберпространстве специалисты сообщества Cyber Corps атаковали цифровую инфраструктуру компании "Wildberries", которая играет важную роль в логистике агрессора и финансировании геноцидной войны против украинского народа", — говорится в сообщении.
Атака привела к масштабным сбоям
Несмотря на высокий уровень защиты объекта, атака привела к масштабным сбоям:
- нарушена работа основного удаленного канала обслуживания клиентов,
- частично дестабилизирована платежная инфраструктура,
- создана дополнительная нагрузка на контакт-центры.
Зафиксированы массовые жалобы, в частности из-за невозможности осуществить финансовые расчеты.
Как отметили в ГУР, кибероперация усилила эффект кинетических атак Сил обороны Украины по складам Wildberries — нанеся очередные значительные убытки компании, которая питает экономику агрессора, а значит — и преступную войну против Украины.
"Борьба за свободу Украины продолжается и в киберпространстве! Слава мастерам своего дела! Слава Украине!", — добавили в ГУР.
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