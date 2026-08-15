"Поклали" Wildberries: ГУР про деталі операції Cyber Corps у кіберпросторі РФ. ФОТОрепортаж

У російському сегменті кіберпростору 10–11 серпня відбулася атака на цифрову інфраструктуру Wildberries. У спільноті Cyber Corps заявили, що операція спричинила збої в роботі клієнтських сервісів, платіжної інфраструктури та контакт-центрів компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

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"10–11 серпня 2026 року в межах операції в російському кіберпросторі майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії "Wildberries", яка відіграє важливу роль у логістиці агресора та фінансуванні геноцидної війни проти українського народу", - ідеться в повідомленні.

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Атака призвела до масштабних збоїв

Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв:

порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів,

частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру,

створено додаткове навантаження на контакт-центри.

Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки.

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Як зауважили в ГУР, кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries — зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже — і злочинну війну проти України.

"Боротьба за свободу України триває й у кіберпросторі! Слава майстрам справи! Слава Україні!", - додали в ГУР.