"Поклали" Wildberries: ГУР про деталі операції Cyber Corps у кіберпросторі РФ. ФОТОрепортаж
У російському сегменті кіберпростору 10–11 серпня відбулася атака на цифрову інфраструктуру Wildberries. У спільноті Cyber Corps заявили, що операція спричинила збої в роботі клієнтських сервісів, платіжної інфраструктури та контакт-центрів компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.
"10–11 серпня 2026 року в межах операції в російському кіберпросторі майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії "Wildberries", яка відіграє важливу роль у логістиці агресора та фінансуванні геноцидної війни проти українського народу", - ідеться в повідомленні.
Атака призвела до масштабних збоїв
Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв:
- порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів,
- частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру,
- створено додаткове навантаження на контакт-центри.
Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки.
Як зауважили в ГУР, кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries — зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже — і злочинну війну проти України.
"Боротьба за свободу України триває й у кіберпросторі! Слава майстрам справи! Слава Україні!", - додали в ГУР.
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