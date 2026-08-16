Ракетный удар существенно повредил элеватор "Укрлендфарминг" на Сумщине: ранен сотрудник, уничтожены запасы зерна. ФОТО
Вследствие вражеского ракетного удара в Сумской области был серьезно поврежден элеватор группы компаний "Укрлендфарминг", вследствие чего есть раненый.
Об этом сообщилив компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, в компании подчеркнули, что это является очередным актом целенаправленного уничтожения врагом гражданской аграрной инфраструктуры Украины.
"Вследствие ракетного удара, нанесенного российскими войсками по территории Сумской области, элеваторный комплекс холдинга получил значительные повреждения, уничтожены значительные запасы зерна, находившиеся на хранении", — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания вынуждена приостановить работу этого элеваторного комплекса из-за серьезных последствий атаки.
Есть раненый
Также сообщается, что во время обстрела ранение получил один работник предприятия. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
На месте попадания продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштабов потерь зерна и повреждений производственных зданий и оборудования.
"Это уже не первая целенаправленная атака врага на производственные мощности и логистическую сеть "Укрлендфарминг". С начала полномасштабного вторжения объекты холдинга неоднократно становились мишенями для систематических обстрелов", — добавили в компании.
Последствия удара
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