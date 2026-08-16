Ракетний удар суттєво пошкодив елеватор "Укрлендфармінг" на Сумщині: поранено співробітника, знищено запаси зерна. ФОТО

Унаслідок ворожого ракетного удару на Сумщині суттєво пошкоджено елеватор групи компаній "Укрлендфармінг", унаслідок чого є поранений.

Про це повідомили у компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, у компанії наголосили, що це є черговим актом цілеспрямованого знищення ворогом цивільної аграрної інфраструктури України.

"Внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по території Сумської області, зазнав значних руйнувань елеваторний комплекс холдингу, знищено значні запаси зерна, що знаходилось на зберіганні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія змушена припинити діяльність цього елеваторного комплексу через значні наслідки атаки.

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Є поранений

Також повідомляється, що під час обстрілу поранення дістав один працівник підприємства. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі він госпіталізований і перебуває під наглядом лікарів.

На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабів втрат зерна і пошкоджень виробничих будівель і обладнання.

"Це вже не перша цілеспрямована атака ворога на виробничі потужності та логістичну мережу "Укрлендфармінг". Від початку повномасштабного вторгнення об'єкти холдингу неодноразово ставали мішенями для системних обстрілів", - додали в компанії.

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Наслідки удару



