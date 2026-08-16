По меньшей мере 1 человек погиб и 6 получили ранения вследствие удара РФ по почте в Краматорске. ФОТО

Сегодня днем российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области с помощью беспилотника, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как отмечается, беспилотник попал в помещение почты. Повреждено здание отделения, окончательные последствия обстрела уточняются.

Также сообщается, что вследствие удара по меньшей мере 1 человек погиб и 6 получили ранения.

На месте работают все ответственные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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По данным Донецкой областной прокуратуры, удар пришелся по гражданскому предприятию в центре города.

Вследствие взрыва боеприпаса погиб 19-летний работник, гражданские лица в возрасте от 23 до 42 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии.

Эвакуация

"Россияне снова нанесли удар по месту, куда люди приходят по своим обычным делам. Именно так враг пытается превратить любую обыденную минуту в смертельную опасность.

Призываю всех, кто до сих пор остается в Донецкой области: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" — подчеркнул Филашкин.

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