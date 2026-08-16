Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок удару РФ по пошті у Краматорську. ФОТО
Сьогодні вдень російські війська атакували Краматорськ у Донецькій області безпілотником, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, безпілотник влучили у приміщення пошти. Пошкоджено будівлю відділення, остаточні наслідки обстрілу уточнюємо.
Також повідомляється, що внаслідок удару щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені.
На місці працюють усі відповідальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу.
За даними Донецької обласної прокуратури, влучання відбулось по цивільному підприємству у центрі міста.
В результаті вибуху боєприпасу загинув 19-річний працівник, цивільні віком від 23 до 42 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, серед яких мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії.
Евакуація
"Росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку.
Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив Філашкін.
Будь ласка, зачекайте...
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