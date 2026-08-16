Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок удару РФ по пошті у Краматорську. ФОТО

Сьогодні вдень російські війська атакували Краматорськ у Донецькій області безпілотником, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, безпілотник влучили у приміщення пошти. Пошкоджено будівлю відділення, остаточні наслідки обстрілу уточнюємо.

Також повідомляється, що внаслідок удару щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені.

На місці працюють усі відповідальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

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За даними Донецької обласної прокуратури, влучання відбулось по цивільному підприємству у центрі міста.

В результаті вибуху боєприпасу загинув 19-річний працівник, цивільні віком від 23 до 42 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, серед яких мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії.

Евакуація

"Росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку.

Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив Філашкін.

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