РФ наносит иностранным наемникам номера на кожу и экипировку, - ГУР. ФОТО

Россия использует систему порядковых номеров для маркировки иностранных наемников, которых привлекают в оккупационную армию. По данным ГУР, номера наносят на экипировку или кожу стойкими красителями, а российские силовики проверяют такие отметки, в частности при поиске дезертиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

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"Государство-агрессор Россия клеймит иностранных наемников оккупационной армии для усиления контроля и деперсонализации", — отметили в ГУР.

Вместо жетонов — инвентарные номера

Вместо стандартных металлических военных жетонов для идентификации иностранных наемников в России применяется система порядковых "инвентарных номеров", которые наносят на экипировку или кожу.



Клеймо наносят стойкими красками — хной или джагуа, поэтому такие отметки держатся неделями и их невозможно смыть водой с мылом. Если метка стирается и становится едва заметной, ее обновляют.



Зафиксированы случаи, когда российская полиция останавливала иностранцев, в частности студентов и трудовых мигрантов, и проверяла наличие номеров — так силовики государства-агрессора ищут дезертиров.

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Практика концлагерей

Система напоминает практику нацистских концлагерей, где заключенным присваивали номер, чтобы стереть личность, имя и правовой статус. Фактически российская оккупационная армия превращает иностранных наемников в товар — пронумерованные штурмовые подразделения.



Примитивная маркировка позволяет Москве оставлять тела ликвидированных иностранцев на поле боя как "неизвестных", списывать их как "без вести пропавших" и уклоняться от выплаты денежных компенсаций семьям в Африке и Азии, скрывая реальные масштабы потерь.



Как отмечают в ГУР МО Украины, использование тоталитарных методов лишения имени и личности в очередной раз доказывает системное пренебрежение Россией нормами международного гуманитарного права.

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"Полученные данные передаются иностранным партнерам и правоохранительным органам для включения в материалы будущих международных трибуналов над военно-политическим руководством государства-агрессора", — добавили в ГУР.