РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18791 посетитель онлайн
Новости Фото Россия вербует на войну в Украине иностранцев
1 232 6

РФ наносит иностранным наемникам номера на кожу и экипировку, - ГУР. ФОТО

гур

Россия использует систему порядковых номеров для маркировки иностранных наемников, которых привлекают в оккупационную армию. По данным ГУР, номера наносят на экипировку или кожу стойкими красителями, а российские силовики проверяют такие отметки, в частности при поиске дезертиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Государство-агрессор Россия клеймит иностранных наемников оккупационной армии для усиления контроля и деперсонализации", — отметили в ГУР.

Вместо жетонов — инвентарные номера

Вместо стандартных металлических военных жетонов для идентификации иностранных наемников в России применяется система порядковых "инвентарных номеров", которые наносят на экипировку или кожу.

Клеймо наносят стойкими красками — хной или джагуа, поэтому такие отметки держатся неделями и их невозможно смыть водой с мылом. Если метка стирается и становится едва заметной, ее обновляют.

Зафиксированы случаи, когда российская полиция останавливала иностранцев, в частности студентов и трудовых мигрантов, и проверяла наличие номеров — так силовики государства-агрессора ищут дезертиров.

Читайте также: Россия запретила депортировать иностранцев-участников войны против Украины

РФ маркирует иностранных наемников порядковыми номерами
РФ маркирует иностранных наемников порядковыми номерами
РФ маркирует иностранных наемников порядковыми номерами

Практика концлагерей

Система напоминает практику нацистских концлагерей, где заключенным присваивали номер, чтобы стереть личность, имя и правовой статус. Фактически российская оккупационная армия превращает иностранных наемников в товар — пронумерованные штурмовые подразделения.

Примитивная маркировка позволяет Москве оставлять тела ликвидированных иностранцев на поле боя как "неизвестных", списывать их как "без вести пропавших" и уклоняться от выплаты денежных компенсаций семьям в Африке и Азии, скрывая реальные масштабы потерь.

Как отмечают в ГУР МО Украины, использование тоталитарных методов лишения имени и личности в очередной раз доказывает системное пренебрежение Россией нормами международного гуманитарного права.

Читайте также: Обманом отправили на фронт: Южно-Африканская Республика освободила своих граждан из армии РФ

"Полученные данные передаются иностранным партнерам и правоохранительным органам для включения в материалы будущих международных трибуналов над военно-политическим руководством государства-агрессора", — добавили в ГУР.

Автор: 

армия РФ (23960) ГУР (872)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 