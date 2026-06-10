Россия запретила депортировать иностранцев-участников войны против Украины

Российская Госдума приняла закон, запрещающий депортировать иностранцев, заключивших контракт с Минобороны РФ и принимавших участие в боевых действиях против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иностранцам открывают путь к легализации

Согласно новым нормам, таким лицам не могут отказать во въезде в страну. Также им не имеют права отказывать в выдаче патента, разрешения на работу, вида на жительство или пропуска на проживание.

Кроме того, запрещено принимать решения о нежелательности их пребывания или сокращать сроки их пребывания в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война закончится тогда, когда Украина лишит РФ возможности наступать, - Бутусов

Решение действует "задним числом"

Закон предусматривает, что все подобные решения, принятые с 24 февраля 2022 года в отношении иностранцев, участвовавших в боевых действиях против Украины, отменяются.

В материале отмечается:

"Российские власти активно поощряют иностранцев заключать контракты с Минобороны РФ, сообщалось и о давлении на них с целью вербовки".

В то же время отмечается, что в ряде стран участие в войне в составе армии другого государства приравнивается к наемничеству и считается уголовным преступлением.

Недавно мы писали о том, что по меньшей мере 204 гражданина Армении, воевавших против Украины на стороне российской армии, погибли или пропали без вести. Также по данным проекта "Хочу жить", граждане 23 из 27 стран Евросоюза воевали или продолжают воевать в составе армии РФ против Украины.

Читайте также: Польша депортировала украинца, выловившего из озера знаменитого варшавского сома, - СМИ