Росія заборонила депортувати іноземців-учасників війни проти України

Російська Держдума ухвалила закон, який забороняє депортувати іноземців, які уклали контракт із Міноборони РФ і брали участь у бойових діях проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

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Іноземцям відкривають шлях до легалізації

Згідно з новими нормами, таким особам не можуть відмовити у в’їзді до країни. Також їм не мають права відмовляти у видачі патенту, дозволу на роботу, дозволу на проживання або посвідки на проживання.

Окрім цього, заборонено ухвалювати рішення про небажаність їхнього перебування або скорочувати строки їхнього перебування в Росії.

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Рішення діє "заднім числом"

Закон передбачає, що всі подібні рішення, ухвалені з 24 лютого 2022 року щодо іноземців, які брали участь у бойових діях проти України, скасовуються.

У матеріалі зазначається:

"Російська влада активно заохочує іноземців укладати контракти з Міноборони РФ, повідомлялося і про тиск на них з метою вербування."

Водночас наголошується, що в низці країн участь у війні у складі армії іншої держави прирівнюється до найманства та вважається кримінальним злочином.

Нещодавно ми писали про те, що щонайменше 204 громадян Вірменії, які воювали проти України на боці російської армії, загинули або пропали безвісти. Також за даними проєкту "Хочу жить", громадяни 23 із 27 країн Євросоюзу воювали або продовжують воювати у складі армії РФ проти України.

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