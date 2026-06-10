УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Росія вербує на війну в Україні іноземців
737 5

Росія заборонила депортувати іноземців-учасників війни проти України

Іноземці у складі військ РФ, які воюють проти України

Російська Держдума ухвалила закон, який забороняє депортувати іноземців, які уклали контракт із Міноборони РФ і брали участь у бойових діях проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Іноземцям відкривають шлях до легалізації

Згідно з новими нормами, таким особам не можуть відмовити у в’їзді до країни. Також їм не мають права відмовляти у видачі патенту, дозволу на роботу, дозволу на проживання або посвідки на проживання.

Окрім цього, заборонено ухвалювати рішення про небажаність їхнього перебування або скорочувати строки їхнього перебування в Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна закінчиться тоді, коли Україна позбавить РФ здатності наступати, - Бутусов

Рішення діє "заднім числом"

Закон передбачає, що всі подібні рішення, ухвалені з 24 лютого 2022 року щодо іноземців, які брали участь у бойових діях проти України, скасовуються.

У матеріалі зазначається:
"Російська влада активно заохочує іноземців укладати контракти з Міноборони РФ, повідомлялося і про тиск на них з метою вербування."

Водночас наголошується, що в низці країн участь у війні у складі армії іншої держави прирівнюється до найманства та вважається кримінальним злочином.

  • Нещодавно ми писали про те, що щонайменше 204 громадян Вірменії, які воювали проти України на боці російської армії, загинули або пропали безвісти. Також за даними проєкту "Хочу жить", громадяни 23 із 27 країн Євросоюзу воювали або продовжують воювати у складі армії РФ проти України.

Також читайте: Польща депортувала українця, який виловив з озера відомого варшавського сома, - ЗМІ

Автор: 

депортація (769) іноземець (432) росія (70393) вербування (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.06.2026 18:34 Відповісти
Точніше, держдура дозволила депортувати іноземців-учасників війни проти України, але тільки через труп
показати весь коментар
10.06.2026 18:42 Відповісти
хмммм...
вони ж здобрюють українські чорноземи.
як же їх можна депортувати?
ну може, як що потім купувати у українців соняшник......
показати весь коментар
10.06.2026 18:48 Відповісти
А у нас хочуть вислати в парашу розробника наземних керованих комплексів. Видати Людину катам на вірну смерть!
показати весь коментар
10.06.2026 19:13 Відповісти
 
 