РФ наносить іноземним найманцям номери на шкіру та екіпіровку, - ГУР. ФОТО

Росія використовує систему порядкових номерів для маркування іноземних найманців, яких залучають до окупаційної армії. За даними ГУР, номери наносять на екіпіровку або шкіру стійкими барвниками, а російські силовики перевіряють такі позначки, зокрема під час пошуку дезертирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

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"Держава-агресор росія таврує іноземних найманців окупаційної армії для посилення контролю та деперсоналізації", - зазначили в ГУР.

Замість жетонів - інвентарні номери

Замість стандартних металевих військових жетонів ідентифікації до іноземних найманців на росії застосовується система порядкових "інвентарних номерів", які наносять на екіпіровку або шкіру.



Тавро ставлять стійкими фарбами — хною або джаґуа, тож такі позначки тримаються тижнями і їх не можна змити водою з милом. Якщо мітка стирається і стає малопомітною, її оновлюють.



Зафіксовано випадки, коли російська поліція зупиняла іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і перевіряла наявність номерів — так силовики держави-агресора шукають дезертирів.

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Практика концтаборів

Система нагадує практики нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номер, аби стерти особистість, ім’я та правовий статус. Фактично російська окупаційна армія перетворює іноземних найманців на товар — пронумеровані штурмові одиниці.



Примітивне маркування дозволяє москві залишати тіла ліквідованих іноземців на полі бою як "невідомих", списувати їх як "безвісти зниклих" та ухилятися від виплати грошових компенсацій родинам в Африці й Азії, приховуючи реальні масштаби втрат.



Як наголошують у ГУР МО України — використання тоталітарних методів позбавлення імені й особистості вчергове доводить системне нехтування росією нормами міжнародного гуманітарного права.

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"Здобуті дані передаються іноземним партнерам та правоохоронним органам для долучення до матеріалів майбутніх міжнародних трибуналів над військово-політичним керівництвом держави-агресора", - додали в ГУР.