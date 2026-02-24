Обманом відправили на фронт: Південно-Африканська Республіка звільнила своїх громадян з армії РФ

Влада ПАР домоглася звільнення своїх громадян, яких Росія обманом змусила воювати проти України.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Що відомо?

Відомо, що четверо чоловіків повернулися на батьківщину минулого тижня, а ще 11 - мають повернутися найближчим часом. Одного південноафриканця було госпіталізовано і ще один готується до поїздки додому.

Сім'ї завербованих чоловіків розповіли, що їх заманили до лав російської армії за сприяння Дудузіле Зума-Самбудли - дочки колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Південноафриканцям обіцяли, що їх навчатимуть роботи охоронців, після чого їх змусили підписати військові контракти.

Додамо, що у ПАР участь у бойових діях або допомога іноземним збройним силам є злочином.

Вербування громадян ПАР

Раніше ми писали, що 17 громадян ПАР були завербовані донькою колишнього президента країни для участі у бойових діях проти України.

У січні 2024 року президент Путін підписав указ, який надає іноземцям, що уклали контракт на військову службу в російській армії або у військових формуваннях під час "спеціальної військової операції", право подавати заяву на російське громадянство.

У липні 2025 року Росія ухвалила указ, який дозволяє іноземцям служити в армії РФ не лише під час надзвичайного стану чи військового стану, а й під час мобілізації.

Аналізи показують, що рекрутинг відбувається не лише серед громадян країн‑пострадянського простору, а й серед азійських, африканських країн.

Згідно з розслідуваннями, понад 1 500 іноземних "найманців" з 48 країн були залучені до служби в російській армії чи контрактах між квітнем 2023 р. і травнем 2024 р. Наприклад:

громадяни Непалу - щонайменше 603 осіб;

інші країни: Шрі‑Ланка (≈ 64), Китай (≈ 51), Індія (≈ 43);

вербування з країни Африки: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє, що Росія "значно прискорила набір найманців з Африки — зокрема з Руанди, Бурунді, Конго, Уганди" - обіцяють підписати контракт зі стартовою виплатою, місячною зарплатою, страховкою і паспортом РФ;

вербування серед сирійців: за даними ГУР, російська сторона вербує сирійців, пропонуючи "роботу охоронця" у РФ, але потім призначає їх до військової служби і направляє в Україну;

вербування з країн Близького Сходу / Центральної Азії: наприклад, громадянин Іраку (Amir Wisam Jwad) був затриманий — йому пропонували контракт з РФ в обмін на 3 000–8 000 USD та громадянство РФ через 6 місяців служби.

