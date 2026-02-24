Обманом отправили на фронт: Южно-Африканская Республика освободила своих граждан из армии РФ

Власти ЮАР добились освобождения своих граждан, которых Россия обманом заставила воевать против Украины.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Известно, что четверо мужчин вернулись на родину на прошлой неделе, а еще 11 - должны вернуться в ближайшее время. Один южноафриканец был госпитализирован, а еще один готовится к поездке домой.

Семьи завербованных мужчин рассказали, что их заманили в ряды российской армии при содействии Дудузиле Зума-Самбудли - дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Южноафриканцам обещали, что их будут обучать работе охранников, после чего их заставили подписать военные контракты.

Добавим, что в ЮАР участие в боевых действиях или помощь иностранным вооруженным силам является преступлением.

Вербовка граждан ЮАР

Ранее мы писали, что 17 граждан ЮАР были завербованы дочерью бывшего президента страны для участия в боевых действиях против Украины.

В январе 2024 года президент Путин подписал указ, который предоставляет иностранцам, заключившим контракт на военную службу в российской армии или в воинских формированиях во время "специальной военной операции", право подавать заявление на российское гражданство.

В июле 2025 года Россия приняла указ, который позволяет иностранцам служить в армии РФ не только во время чрезвычайного положения или военного положения, но и во время мобилизации.

Анализы показывают, что рекрутинг происходит не только среди граждан стран постсоветского пространства, но и среди азиатских, африканских стран.

Согласно расследованиям, более 1 500 иностранных "наемников" из 48 стран были привлечены к службе в российской армии или контрактам между апрелем 2023 года и маем 2024 года. Например:

граждане Непала — не менее 603 человек;

другие страны: Шри-Ланка (≈ 64), Китай (≈ 51), Индия (≈ 43);

вербовка из страны Африки: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что Россия "значительно ускорила набор наемников из Африки — в частности из Руанды, Бурунди, Конго, Уганды" — обещают подписать контракт со стартовой выплатой, месячной зарплатой, страховкой и паспортом РФ;

вербовка среди сирийцев: по данным ГУР, российская сторона вербует сирийцев, предлагая "работу охранника" в РФ, но затем назначает их на военную службу и направляет в Украину;

вербовка из стран Ближнего Востока / Центральной Азии: например, гражданин Ирака (Amir Wisam Jwad) был задержан — ему предлагали контракт с РФ в обмен на 3 000–8 000 USD и гражданство РФ через 6 месяцев службы.

Читайте: В Кении раскрыли схему вербовки людей для войны России против Украины