Война стала причиной 51 лесного пожара в Украине за неделю, - "Леса Украины". ФОТО

За последнюю неделю в Украине зафиксировали 69 лесных пожаров на площади 58,8 га, причем 51 из них возник в результате российских атак. Леса загорелись после падения БПЛА, ударов управляемыми авиабомбами, FPV-дронами и ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ГП "Леса Украины".

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Больше всего пострадали леса Харьковской области

Наибольшую площадь пожары, вызванные боевыми действиями, охватили в прифронтовых лесничествах Харьковской области – 21,4 га. Пожары там ликвидировали лесоводы совместно со спасателями ГСЧС.

В Черниговской области основной причиной возгораний стало падение беспилотников – огонь охватил 14,4 га. Аналогичные случаи зафиксировали в Киевской области, где горело 12,4 га леса, и в Сумской области.

В Днепропетровской области возгорания возникали как из-за боевых действий, в частности падения управляемой авиационной бомбы, так и из-за неосторожного обращения людей с огнем.









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Масштабных лесных пожаров удалось избежать

В Житомирской области в течение недели зафиксировали пять пожаров общей площадью 6,7 га, во Львовской — восемь на площади 8,1 га. Причины большинства этих возгораний еще устанавливаются.

Средняя площадь одного пожара на прошлой неделе не превышала 0,9 га. Большинство очагов огня лесная охрана ликвидировала в течение нескольких часов, поэтому масштабных пожаров в лесном фонде предприятия не допустили.

Несмотря на то, что аномальная жара в Украине отступила, из-за длительного периода высоких температур и недостатка осадков почва и лесная подстилка остаются пересушенными. Пожарную опасность во всех регионах оценивают как чрезвычайно высокую.

В ГП "Леса Украины" призвали граждан пока воздержаться от посещения лесов.

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