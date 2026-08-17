Війна спричинила 51 лісову пожежу в Україні за тиждень, - "Ліси України". ФОТО
За останній тиждень в Україні зафіксували 69 лісових пожеж на площі 58,8 га, причому 51 із них виникла внаслідок російських атак. Ліси займалися після падіння БПЛА, ударів керованими авіабомбами, FPV-дронами та ракетами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у ДП "Ліси України".
Найбільше постраждали ліси Харківщини
Найбільшу площу спричинені бойовими діями пожежі охопили у прифронтових лісництвах Харківської області – 21,4 га. Займання там ліквідовували лісівники спільно з рятувальниками ДСНС.
На Чернігівщині основною причиною загорянь стало падіння безпілотників – вогонь охопив 14,4 га. Аналогічні випадки зафіксували на Київщині, де горіло 12,4 га лісу, та на Сумщині.
На Дніпропетровщині займання виникали як через бойові дії, зокрема падіння керованої авіаційної бомби, так і через необережне поводження людей із вогнем.
Масштабних лісових пожеж вдалося уникнути
На Житомирщині протягом тижня зафіксували п'ять пожеж загальною площею 6,7 га, на Львівщині – вісім на площі 8,1 га. Причини більшості цих займань ще встановлюють.
Середня площа однієї пожежі минулого тижня не перевищувала 0,9 га. Більшість осередків вогню лісова охорона ліквідувала протягом кількох годин, тому масштабних пожеж у лісовому фонді підприємства не допустили.
Попри те, що аномальна спека в Україні відступила, через тривалий період високих температур і брак опадів ґрунт та лісова підстилка залишаються пересушеними. Пожежну небезпеку в усіх регіонах оцінюють як надзвичайно високу.
У ДП "Ліси України" закликали громадян поки утриматися від відвідування лісів.
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