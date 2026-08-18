Рашисты сбросили 4 ФАБ на Краматорск: ранены трое гражданских, в том числе - ребенок. ФОТО
Российские оккупанты нанесли авиаудары по Краматорску, в результате чего ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок.
Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
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Россияне сбросили на город четыре "ФАБ-250" с модулем УМПК.
"Одно из средств поражения попало в многоквартирный дом. В результате обстрела в местах проживания ранены мужчина и женщина в возрасте 71 и 84 лет, а также 11-летний мальчик. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, ссадины и контузии", - говорится в сообщении.
В результате вражеского удара повреждены 4 многоквартирных дома и 3 легковых автомобиля.
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