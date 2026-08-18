Рашисти скинули 4 ФАБ на Краматорськ: поранено трьох цивільних, зокрема дитину. ФОТО

Російські окупанти вдарили авіабомбами по Краматорську, внаслідок чого поранення дістали троє цивільних, зокрема дитина.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Росіяни скинули на місто чотири "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Один із засобів ураження влучив по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу за місцями мешкань поранено чоловіка і жінку віком 71 та 84 роки й 11-річного хлопчика. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 3 легкові автомобілі.

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