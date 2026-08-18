Рашисти скинули 4 ФАБ на Краматорськ: поранено трьох цивільних, зокрема дитину. ФОТО
Російські окупанти вдарили авіабомбами по Краматорську, внаслідок чого поранення дістали троє цивільних, зокрема дитина.
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Росіяни скинули на місто чотири "ФАБ-250" з модулем УМПК.
"Один із засобів ураження влучив по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу за місцями мешкань поранено чоловіка і жінку віком 71 та 84 роки й 11-річного хлопчика. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 3 легкові автомобілі.
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