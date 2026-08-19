РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13117 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание поджигателей
1 670 12

По заказу РФ подожгли опорную электроподстанцию в Черновцах: СБУ задержала иностранцев. ФОТО

Задержаны два российских агента, которые пытались совершить диверсию на одном из энергообъектов в Черновцах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Задержаны поджигатели электроподстанции в Черновцах

Иностранцы искали "легкие" деньги

Установлено, что фигурантами являются граждане одной из стран Ближнего Востока, которые попали в поле зрения российских спецслужб через соцсети, где искали "легкие" заработки. За обещание денежного вознаграждения иностранцы согласились поджечь электроподстанцию, питающую часть критической и социальной инфраструктуры Черновцов.

В начале августа этого года они прибыли в областной центр и провели разведку по периметру энергетического объекта, чтобы найти места для скрытого проникновения на его территорию.

Впоследствии агенты облили бензином трансформаторы и территорию вокруг них, подожгли и скрылись.

Смотрите также: Совершали поджоги по заказу РФ: разоблачены два поджигателя, завербованные через онлайн-знакомства, - СБУ. ФОТО

Грозит пожизненное

Как отмечается, личности поджигателей установили "по горячим следам" и в течение суток их задержали в Черновцах.

В настоящее время обоим иностранцам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на диверсию, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Поджигали спецтехнику энергетиков и автомобили ВСУ: задержаны 16-летние агенты РФ в Одессе и Винницкой области, - СБУ. ФОТО

Автор: 

поджог (1196) СБУ (21371) Черновцы (711) Черновицкая область (163) Черновицкий район (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
І їх обіляти бензином і підпалити. Інші вже не пробуватимуть легких грошей длінного рубля заробити.
показать весь комментарий
19.08.2026 13:35 Ответить
+3
Чому їх пустили в Україну? Заборонити в'їзд громадянам цієї країни в Україну!
показать весь комментарий
19.08.2026 13:28 Ответить
+2
В расход...
показать весь комментарий
19.08.2026 13:27 Ответить

Загрузка...

 
 