По заказу РФ подожгли опорную электроподстанцию в Черновцах: СБУ задержала иностранцев. ФОТО
Задержаны два российских агента, которые пытались совершить диверсию на одном из энергообъектов в Черновцах.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Иностранцы искали "легкие" деньги
Установлено, что фигурантами являются граждане одной из стран Ближнего Востока, которые попали в поле зрения российских спецслужб через соцсети, где искали "легкие" заработки. За обещание денежного вознаграждения иностранцы согласились поджечь электроподстанцию, питающую часть критической и социальной инфраструктуры Черновцов.
В начале августа этого года они прибыли в областной центр и провели разведку по периметру энергетического объекта, чтобы найти места для скрытого проникновения на его территорию.
Впоследствии агенты облили бензином трансформаторы и территорию вокруг них, подожгли и скрылись.
Грозит пожизненное
Как отмечается, личности поджигателей установили "по горячим следам" и в течение суток их задержали в Черновцах.
В настоящее время обоим иностранцам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на диверсию, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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