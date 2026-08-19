На замовлення РФ підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях: СБУ затримала іноземців. ФОТО

Затримано двох російських агентів, які намагалися вчинити диверсію на одному із енергооб’єктів у Чернівцях.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Іноземці шукали "легкі" гроші

Встановлено, що фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через соцмережі, де шукали "легкі" заробітки. За обіцянку грошової винагороди іноземці погодилися підпалити електропідстанцію, що живить частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців.

На початку серпня цього року вони прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру енергетичного об’єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію.

У подальшому агенти облили бензином трансформатори й територію навколо них, підпалили і втекли.

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Загрожує довічне

Як зазначається, особи підпалювачів встановили "по гарячих слідах" та упродовж доби їх затримали у Чернівцях.

Наразі обом іноземцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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