Пограничники задержали жителя Винницы, который в ластах плыл по Днестру и хотел добраться до Молдовы. ВИДЕО
Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Нарушителем оказался 32-летний житель Винницкой области, который решил добраться до Молдовы вплавь через реку Днестр.
Чтобы избежать встречи с правоохранителями, молодой человек направлялся к границе в обход блокпостов. К переплыву он подготовился заранее: приобрел гидрокостюм и ласты, а вот от какого-либо багажа отказался, чтобы ничто не замедляло переплыв.
Пограничникам удалось обнаружить нарушителя непосредственно во время переправы. Военнослужащие выдвинулись на катере и задержали мужчину. За попытку незаконного пересечения государственной границы он привлечен к административной ответственности.
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