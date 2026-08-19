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Новости Фото Незаконное пересечение границы
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Пограничники задержали жителя Винницы, который в ластах плыл по Днестру и хотел добраться до Молдовы. ВИДЕО

Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Подробности

Нарушителем оказался 32-летний житель Винницкой области, который решил добраться до Молдовы вплавь через реку Днестр.

Чтобы избежать встречи с правоохранителями, молодой человек направлялся к границе в обход блокпостов. К переплыву он подготовился заранее: приобрел гидрокостюм и ласты, а вот от какого-либо багажа отказался, чтобы ничто не замедляло переплыв.

Пограничникам удалось обнаружить нарушителя непосредственно во время переправы. Военнослужащие выдвинулись на катере и задержали мужчину. За попытку незаконного пересечения государственной границы он привлечен к административной ответственности.

ГПС

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Автор: 

Госпогранслужба (7441) Молдова (2093)
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Топ комментарии
+7
А чому ж такі пильні прикордонники Міндіча не затримали? Бо ручку позолотив?
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19.08.2026 15:56 Ответить
+2
Іхтіандр хрінів!
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19.08.2026 16:03 Ответить
+2
На крим з міною пливи пі.ор.
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19.08.2026 16:12 Ответить

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