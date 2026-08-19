Прикордонники затримали вінничанина, який у ластах форсував Дністер та хотів дістатися Молдови. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетинання державного кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Подробиці
Порушником виявився 32-річний житель Вінниччини, котрий вирішив дістатися Молдови вплав через річку Дністер.
Щоб уникнути зустрічі із правоохоронцями, до прикордоння молодик прямував в обхід блокпостів. До запливу він підготувався заздалегідь: придбав гідрокостюм і ласти, а от від будь-якого багажу відмовився, аби ніщо не сповільнювало заплив.
Прикордонникам вдалось виявити порушника безпосередньо під час запливу. Військовослужбовці висунулись на катері та затримали чоловіка. За спробу незаконного перетинання державного кордону його притягнуто до адміністративної відповідальності.
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